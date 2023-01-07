التفاصيل الكاملة لفتح التعيين في وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة

أعلنت هيئة قضايا الدولة، قبول طلبات التعيين في وظيفة مندوب مساعد «إناث وذكور» من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2022.

شروط التعيين في وظيفة مندوب مساعد

ويشترط فيمن يتقدم للتعيين في هذه الوظيفة الشروط العامة المنصوص عليها قانونا، إضافة إلى ما يلي:

1 - ألا يقل تقديره التراكمي عن جيد.

2 - ألا يزيد عمره عن 30 عاما، في تاريخ نشر هذا الإعلان.

3 - أن يجتاز بنجاح المقابلة الشخصية وكل الاختبارات التي تجرى له في هذا الشأن.

4 - أن تتوافر فيه الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة، وأن تثبت لياقته الطبية وفقا للتحاليل والفحوص الطبية من الجهات الطبية المختصة التي تحددها الهيئة.

أماكن وموعد سحب الملفات

يجري سحب ملف التقديم نظير 600 جنيه، من مقر نادي مستشاري قضايا الدولة الكائن: 8 ش أبو الفدا - الزمالك - القاهرة، خلال الفترة من يوم السبت الموافق 21 يناير الجاري، حتى نهاية يوم الخميس الموافق 2 فبراير المقبل.

المستندات المطلوبة للتقديم

- صورة بطاقة الرقم القومي مع وجود الأصل للاطلاع عليه.

- صورة ضوئية من شهادة المؤهل (الليسانس).

تسجيل طلبات التعيين من خلال الموقع الإلكتروني www.sla.gov.eg خلال الفترة من يوم السبت 28 يناير الجاري، حتى 16 فبراير المقبل.

- تحرير جميع البيانات المطلوبة باستمارة تسجيل البيانات بشكل صحيح وواضح وطباعتها من خلال ذات الموقع بعد استيفاء جميع البيانات وحفظها.

- تقدم الملفات مستوفاة أصول المستندات والأوراق المطلوبة.

- يجري تسليم الملفات بمقر نادي مستشاري قضايا الدولة اعتبارا من يوم السبت 18 فبراير المقبل إلى يوم الخميس الموافق 16 مارس، طبقا للجدول الذي سينشر عبر الموقع الرسمي لهيئة قضايا الدولة وعلى المتقدمين متابعة الموقع بصورة مستمرة لمعرفة اليوم المخصص لتسليم ملفات كل جامعة.

- لن يلتفت للطلبات التي تقدم قبل أو بعد الميعاد المحدد أو الطلبات غير المستوفاة للشروط والمستندات المطلوبة جميع أصول المستندات والوثائق المقدمة بالملف لايجوز استردادها.