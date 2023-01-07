مفتشة آثار منطقة مصر القديمة: مجمع الأديان أهم نقاط اهتمام اليونسكو

هنأت هاجر عبدالخالق مفتشة آثار منطقة مصر القديمة، الشعب المصري بعيد الميلاد المجيد، موضحةً: «الاحتفالات بدأت منذ الأمس، الناس تواجدت لدينا حتى الفجر، وسيبدأون في التوافد مرة أخرى اليوم استعدادا للاحتفالات اليوم».

مجمع الأديان سمي بهذا الاسم لأنه يجمع بين الأديان الثلاثة

وأضافت مفتشة آثار منطقة مصر القديمة خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني: «مجمع الأديان سمي بهذا الاسم لأنه يجمع بين الأديان الثلاثة، الإسلامية والمسيحية واليهودية، وهي جامع عمرو بن العاص ومجموعة من الكنائس أهمهم وأشهرهم الكنيسة المعلقة وكنيسة أبي سرجة ومعبد بن عذرا».

مجمع الأديان يعد أهم نقطة ضمن النقاط التي تهتم بها اليونيسكو

وتابعت «عبد الخالق»: «مجمع الأديان يعد أهم نقطة ضمن النقاط التي تهتم بها اليونيسكو، لأنها شيء فريد ومكان واحد يجمع بين الأديان الثلاثية الإسلام والمسيحية واليهودية، كما يتم العمل على تطويرها، حيث يتم تطوير حصن بابليون وسيفتتح قريبا، ولدينا جامع عمرو بن العاص أيضا الذي يشهد أعمال الترميم».