طلاب «طب سوهاج» ينظمون المعرض السنوي الثاني لدعم مبادرة «متخبيش وشك»

نظم طلاب كلية الطب البشري بجامعة سوهاج المعرض الفني السنوي الثاني لدعم مبادرة «متخبيش وشك»، والتي تدعو لدعم الأطفال ذوي الاختلافات التكوينية في الوجه والجمجمة عن طريق الفن والإبداع وحب الاختلاف.

وقال الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، إن الجامعة تحرص على تنفيذ هذا المعرض الفني السنوي لدعم مبادرة «متخبيش وشك» ودعم كافة أنواع الأنشطة الداعمة لهذه القيم، وخاصة الأنشطة غير التقليدية، مثل الفن والأدب وغيرها من وسائل التعبير غير المباشر.

دعم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة

وأضاف «عبدالخالق»، أن الجامعة حرصت على المحافظة على هذا التقليد الذي بدأته العام الماضي للتعبير عن دعم المختلفين وذوي الاحتياجات والقدرات الخاصة، وذلك في إطار برنامج الجامعة وسياسة الدولة الداعمة للقادرين باختلاف.

مشاركة 20 طالبا بالمعرض

وأوضح الدكتور مجدي أمين القاضي، عميد كلية الطب، أن المعرض شارك به أكثر من 20 طالبا وطالبة من الكلية وعدد من الكليات الأخرى، موضحاً أن الهدف من المعرض هو إبراز الاختلافات الشكلية والتكوينية ودعمها من خلال المواهب الفنية والإبداعية لدى الطلاب، مؤكداً حرص الكلية المستمر والجامعة على دعم روح الابتكار وتنمية مواهب الطلاب، خاصة فيما له بعد اجتماعي وإنساني.

تأهيل ذوي الاحتياجات

وأوضح الدكتور كرم علام، أستاذ جراحة التجميل ومؤسس مبادرة «متخبيش وشك»، أن المبادرة تدعم الأطفال المولودين باختلافات تكوينية في الوجه والجمجمة، وتهدف لمساعدتهم وتأهيلهم نفسيا للتعامل مع المجتمع بدون خوف أو قلق من اختلافتهم التي خلقهم الله بها، كما تهدف لمقاومة التنمر وما يعقبه من تأثير نفسي عليهم، وذلك من خلال إجراء عمليات جراحية لتعديل تلك الاختلافات عن طريق فريق متكامل مدرب على أعلى مستوى في جامعة سوهاج، ومن خلال أدوات التعبير الفني والأدبي والتوعية الداعمة لتقبل الاختلاف والمخالفين تكوينيًا.

47 عمل فنيا بالمعرض

وقالت الدكتورة إيمان سلامة، الأستاذ المساعد بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية والمشرف على أسرة «medsence crew» المنظمة للمعرض، بالتعاون مع إدارة رعاية شباب الكلية، إن المعرض ضم 47 عملا فنيا بين أعمال الرسم والبورتريه وأعمال فنيه يدوية، وجرى التصويت على أفضل الأعمال، وسيتم تقديم جائزة لأول 3 لوحات وعمل يدوي، مضيفة أن المعرض تم تنظيمه داخل الحرم الجامعي القديم، وشهد حضور كثيف من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.