تنمية الصعيد.. «حياة كريمة» تنفذ 116 مشروعا بساقلتة في سوهاج بينها مجمعات خدمات

استهدفت المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» تطوير وتنمية حياة المواطنين بالقرى الأكثر احتياجا، ومن بينها 181 قرية في 7 مراكز بمحافظة سوهاج، منها 116 مشروعًا تنمويًا وخدميًا بمختلف القطاعات، بمركز ساقلتة بمحافظة سوهاج، داخل 14 قرية و96 نجعا تابعا.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بساقلتة:

12 مشروعًا للصرف الصحي.

12 مشروعًا بقطاع مياه الشرب.

15 مشروعًا لتطوير شبكات الكهرباء.

إنشاء مركزين لطب الأسرة.

إنشاء 10 وحدات صحية جديدة.

رفع كفاءة 6 وحدات أخرى.

رفع كفاءة طريقين داخليين.

إنشاء مجمعين للخدمات الحكومية.

مجمعان للخدمات الزراعية.

6 مراكز للشباب.

4 نقاط إسعاف.

مركزان لتنمية الأسرة والطفل.

مجمع للخدمات الصناعية لتعليم الحرف استهدف تسليم أكثر من 40 ورشة.

تسليم مشروعات «حياة كريمة»

وجرى تنفيذ مشروعات الأبنية التعليمية ببناء وتجديد عدة مدارس ابتدائية وثانوية وإعدادية، بينها التعليم العام والفني، وكذلك تبطين الترع ومكاتب البريد والكباري، وجرى الانتهاء من تنفيذ 100% من مشروعات حياة كريمة وبداية العمل بها عقب تسليمها للجهات التابعة لها.