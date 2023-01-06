«متحدث الصحة»: إصدار 85 ألف ترخيص مزاولة المهنة خلال عام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار وتجديد 85 ألف و846 ترخيص مزاولة المهنة لأعضاء المهن الطبية، خلال العام الماضي، وذلك في إطار حرص الوزارة على تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.

ترخيص لمزاولة مهنة التحاليل الطبية

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه تم تجديد 13 ألف و425 ترخيصًا لمزاولة المهن الطبية، إلى جانب منح 4 آلاف و881 ترخيص لمزاولة مهنة التحاليل الطبية، و636 ترخيص للزمالة المصرية.

التأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها

وأضاف «عبدالغفار» أنه تم إصدار 646 ترخيصا جديدا لتشغيل منشآت طبية متنوعة بمحافظات الجمهورية، بعد معاينتها والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، حيث تضمنت 86 بنك دم، و8 معامل للأسنان، و28 مركزاً للغسيل الكلوي، و23 مركزاً للقسطرة القلبية، و44 مركزاً لليزر، كما بلغت أعداد مراكز العلاج الطبيعي التي تم ترخيصها خلال الفترة نفسها 457 مركزا.

عدد الخبراء الأجانب في العام الماضي 112 خبيرا

وأشار الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إلى إلزام المنشآت الطبية بعدم استقدام أي خبراء من خارج مصر، إلا بعد التأكد من كفاءتهم العلمية، من خلال النقابة العامة للأطباء، والجمعية العلمية المتخصصة، وتقديم طلب للحصول على ترخيص العمل بالبلاد، مع ذكر رقم القيد بسجل الخبراء الأجانب في الوازرة، حيث بلغ عدد الخبراء الأجانب في العام الماضي 112 خبيرا.

وقال «زكي» إنه تم المرور على 84 آلف و558 منشأة طبية خاصة، تنوعت ما بين مستشفيات، وعيادات، ومراكز طبية، بجميع محافظات الجمهورية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لسياسات مكافحة العدوى، واشتراطات الترخيص، وذلك ضمن إجراءات الوزارة لإحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية.