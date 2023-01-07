«حياة كريمة» تنفذ 113 مشروعا بالمراغة بينها أكبر مستشفى مركزي في سوهاج

استهدفت المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، 23 قرية من القرى الأكثر احتياجا بمركز المراغة في محافظة سوهاج، لتطويرها إذ بلغت 113 مشروعا بمختلف القطاعات الخدمية التي يحتاجها المواطنون.

113 مشروعا لحياة كريمة بالمراغة

وتنشر «الوطن» مشروعات حياة كريمة في المراغة.

16 مشروعا للصرف الصحي

22 مشروعا لمياه الشرب

23 مشروعا لتطوير شبكة الكهرباء

إنشاء 17 وحدة صحية

4 مراكز لطب الأسرة

4 نقاط إسعاف

رفع كفاءة 5 طرق داخلية

إنشاء 5 مجمعات للخدمات الحكومية

أنشاء 5 مجمعات للخدمات الزراعية

إنشاء وتطوير 6 مراكز للشباب

إنشاء 4 مراكز لتنمية الأسرة والطفل

رفع كفاءة وحدتين تابعتين للتضامن الاجتماعي.

مستشفى مركزي بالمراغة

وجرى إنشاء مستشفى المراغة المركزي الذي يعد أكبر مستشفى مركزي بمحافظة سوهاج، وأقيم على مساحة أكثر من 10 آلاف فدان بتكلفة مليار جنيه، بطاقة 200 سرير لخدمة 850 ألف نسمة من سكان مركز ومدينة المراغة والقرى التابعة.

بجانب مشروعات الأبنية التعليمية ومكاتب البريد وتبطين الترع، وبلغت نسبة تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالمراغة 100%، وتسلمت الجهات المختصة المشروعات التابعة لها لبدء العمل.