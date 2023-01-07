العثور على جثة عامل سقط في النيل أثناء محاولة اللحاق بالمعدية النهرية بالأقصر

عثرت شرطة المسطحات المائية بالأقصر، اليوم السبت، على جثة عامل غرق في نهر النيل مساء أمس الجمعة، أثناء محاولة اللحاق بمعدية الأهالي بالبر الغربي، بعد عودته من عمله في محطة مياه الشرب بالرواجح في القرنة غرب الأقصر.

إخطار بغرق شخص في نهر النيل

وتلقى اللواء هشام عبد الغفار، مدير أمن الأقصر، بلاغا بسقوط عامل بمحطة مياه شرب الرواجح بالقرنة، يدعى محمد السعدي، 45 عاما، مقيم بشارع التلفزيون وسط المدينة، في نهر النيل من الجهة الغربية، أثناء محاولته اللحاق بالمعدية النهرية للعبور للبر الشرقي، واستمرت عمليات البحث عنه من قبل غطاسي المسطحات حيث عثر عليه منذ قليل.

تحرير محضر بالواقعة

تحرر محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق في الحادث.