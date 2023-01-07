انتشرت كثير من الأنباء خلال الساعات الماضية وخاصة بعد رحيل وديع جورج وسوف عن تعرض والده لوعكة صحية شديدة، نتيجة تأثره وتم نقله للمستشفى، وفي هذه السطور تعرف على الحالة الصحية لجورج وسوف بعد وفاة نجله وديع.

وكشفت مايا مدير أعمال سلطان الطرب الحالة الصحية لجورج وسوف بعد وفاة نجله وديع، ونفت كل ماتردد بهذا الشأن.

تعرف على الحالة الصحية لجورج وسوف بعد وفاة نجله وديع

قالت «مايا»، إنه لا صحة إطلاقا للأخبار التي جرى تداولها بخصوص نقل الفنان جورج وسوف للمستشفى، أو تعرضه لوعكة صحية لكنه متأثر مثله مثل أى أب فقد ابنه.

ولكن على الصعيد الآخر، كشفت عدد من المواقع اللبنانية المحلية عن تعرض الفنان جورج وسوف لصدمة عصبية بعد تلقيه خبر وفاة نجله، وتم التعامل مع الأمر خلال تواجده فى المستشفى لكنه خرج سريعا.

رحيل وديع جورج وسوف

يذكر أن وديع جورج وسوف، قد رحل عن عالمنا أمس الجمعة بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة، وسيقام القداس غد الأحد 8 يناير في كنيسة القديس نيقولاس للروم الأرثوذوكس، ثم ينقل جثمانه إلى مسقط رأسه كفرون حيث تقام صلاة البخور لراحة نفسه.