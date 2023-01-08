درجات الحرارة اليوم.. العظمى في القاهرة 19 درجة مئوية

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأحد، حيث ستكون العظمي داخل محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري 19 والصغرى 10، بينما جنوب الصعيد العظمى 23 والصغرى 11 درجة.

حالة الطقس اليوم الأحد

ويسود طقس اليوم أجواء باردة في الصباح الباكر وخلال ساعات الليل على كافة الأنحاء، فضلا عن أجواء لطيفة على القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية وشمال الوجه البحري معتدل الحرارة على جنول سيناء وجنبب الصعيد.

ويشهد حالة الطقس اليوم 8 يناير الجاري، تساقط أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري، متوسطة وتكون غزيرة ورعدية بنسبة 50% على السواحل الغربية والوجه البحري، وأمطار على القاهرة الكبرى غدا أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 30% على الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس، وقد تمتد في الساعات المتأخرة من الليل إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

اليوم الأحد تستمر الشبورة المائية الصباحية على كل مناطق الجمهورية يومي الأحد والإثنين حتى الخميس المقبل، وذلك على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة اليوم الأحد 8 يناير 2023 كالأتي:

- القاهرة 19- 11

- العاصمة الإدارية 19 - 11

- أكتوبر 19 - 10

- بنها 19- 11

- دمنهور 18- 11

- وادي النطرون 18 -11

- كفر الشيخ 19 - 11

- المنصورة 18- 12

- دمياط 19- 11

- بورسعيد 19- 13

- الإسماعيلية 20- 12

- السويس 20 - 12

- الزقازيق 19- 11

- شبين الكوم 19- 10

- طنطا 19- 10

- شلاتين 25 - 15

- الإسكندرية 19 - 13

- العلمين الجديدة 18- 12

- وادي النطرون 18- 11

- مطروح 18- 13

- السلوم 17- 8

- سيوة 18- 7

- العريش 19- 12

- رفح 19 - 12

- الطور 21- 11

- كاترين 15- 04

- رأس سدر 20- 11

- نخل 18- 6

- طابا 18- 11

- حلايب 23- 14

- شرم الشيخ 22- 15

- الغردقة 22- 14

- مرسى علم 23- 15

- الفيوم 20- 10

- بني سويف 20 - 8

- المنيا 20 - 8

- أسيوط 20- 8

- سوهاج 21 - 9

- قنا 21 - 9

- الأقصر 22- 8

- أسوان 23- 10

- الوادي الجديد 22- 9

- أبو سمبل 22 - 11

- أبو رماد 24- 13

- رأس حدربة 23-13.