رئيس التحرير التنفيذي لـ«اليوم السابع» يشيد بعدد «الوطن» عن المسيح: هنيئا لزملائي الموهوبين

أشاد وائل السمري، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة اليوم السابع، بالعدد الخاص الذي خصصته الجريدة بالكامل احتفاءً بالسيد المسيح وعيد الميلاد المجيد، قائلًا: «هنيئا لكتيبة صحيفة الوطن على فكرة ملف عدد بالكامل عن السيد المسيح في احتفالات عيد القيامة المجيد».

وائل السمري: عدد المسيح تاريخي يستحق الاقتناء

وكتب «السمري»، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «الصحافة بنت الفكرة والفكرة بنت الموهبة فهنيئًا لزملائي الموهوبين في الوطن.. عدد المسيح تاريخي يستحق الاقتناء»