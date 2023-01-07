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رئيس التحرير التنفيذي لـ«اليوم السابع» يشيد بعدد «الوطن» عن المسيح: هنيئا لزملائي الموهوبين

كتب:

محمد عزالدين
01:29 م | السبت 07 يناير 2023
عدد جريدة الوطن

عدد جريدة الوطن

أشاد وائل السمري، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة اليوم السابع، بالعدد الخاص الذي خصصته الجريدة بالكامل احتفاءً بالسيد المسيح وعيد الميلاد المجيد، قائلًا: «هنيئا لكتيبة صحيفة الوطن على فكرة ملف عدد بالكامل عن السيد المسيح في احتفالات عيد القيامة المجيد».

وائل السمري: عدد المسيح تاريخي يستحق الاقتناء

وكتب «السمري»، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «الصحافة بنت الفكرة والفكرة بنت الموهبة فهنيئًا لزملائي الموهوبين في الوطن.. عدد المسيح تاريخي يستحق الاقتناء»

 

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