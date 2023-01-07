رئيس التحرير التنفيذي لـ«اليوم السابع» يشيد بعدد «الوطن» عن المسيح: هنيئا لزملائي الموهوبين
كتب:
محمد عزالدين
01:29 م | السبت 07 يناير 2023
عدد جريدة الوطن
أشاد وائل السمري، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة اليوم السابع، بالعدد الخاص الذي خصصته الجريدة بالكامل احتفاءً بالسيد المسيح وعيد الميلاد المجيد، قائلًا: «هنيئا لكتيبة صحيفة الوطن على فكرة ملف عدد بالكامل عن السيد المسيح في احتفالات عيد القيامة المجيد».
وائل السمري: عدد المسيح تاريخي يستحق الاقتناء
وكتب «السمري»، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «الصحافة بنت الفكرة والفكرة بنت الموهبة فهنيئًا لزملائي الموهوبين في الوطن.. عدد المسيح تاريخي يستحق الاقتناء»