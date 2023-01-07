جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر تغير وجه التعليم الفني في 3 محافظات «صور»

ما زالت مساعي الدولة قائمة لتنمية الصعيد، في كل القطاعات التنموية والخدمية والتعليمية، في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبعد حرمان الصعيد خاصة محافظة الأقصر، التي كانت تعاني من عدم وجود جامعات، أصبح بها جامعتان، هما جامعة الأقصر، وجامعة طيبة التكنولوجية.

وفي التقرير التالي، نستعرض تفاصيل إنشاء جامعة طيبة التكنولوجية، التي ستغير من شكل التعليم الفني والمهني في إقليم جنوب الصعيد، إذ تخدم الجامعة، محافظات الأقصر وقنا وأسوان والبحر الأحمر، وهي الأكبر وسط 10 جامعات تكنولوجية على مستوى الجمهورية، فهي تقع على مساحة 130 ألف متر بتكلفة قاربت المليار جنيه.

يقول الدكتور عادل زين الدين محمد موسى رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، إن هناك اهتماما قويا غير مسبوق بتنمية الصعيد، وهناك أيضا نظرة مختلفة من الدولة للتعليم الفني الذي يعتبر أساس نهضة الدول وتقدمها، إذ أنشأت الدولة 10 جامعات تكنولوجية متطورة، على مستوى الجمهورية، منها جامعة طيبة التكنولوجية، التي بدأت بها الدراسة لأول مرة اكتوبر الماضي 2022.

ويضيف زين الدين، أن الجامعة استقبلت في عامها الأول 600 طالب، وهو إنجاز كبير أن تستقبل الجامعة مثل هذا العدد في العام الأول، تضم الجامعة كليتين، هما كلية تكنولوجيا الخدمات السياحية والفندقية، وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وتضم كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، برنامجي تكنولوجيا الصناعات الخشبية وتكنولوجيا التصنيع الغذائي، وتضم كلية تكنولوجيا الخدمات السياحية والفندقية، برنامجي تكنولوجيا خدمات السياحة والسفر وتكنولوجيا الخدمات الفندقية.

ويشير رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، إلى أن الجامعة ستغير وجه التعليم الفني والمهني في اقليم جنوب الصعيد، إذ تقبل الجامعة 80% من طلاب الدبلومات الفنية و20% من طلاب الثانوية العامة، ونظام الدراسة هو عبارة عن سنتين يحصل بعدهما الطالب على دبلومة تكنولوجية عليا، وإذا حصل على مجموع 80%، يستطيع استكمال الدراسة عامين آخرين ويحصل على بكالوريوس تكنولوجي مهني، بعد حصول الطالب على دبلومة تكنولوجية عليا، أو البكالوريوس التكنولوجي المهني، يستطيع الخريج بعدها العمل مباشرةً، في الشركات أو الفنادق السياحية، والمناطق الصناعية وحاضنات الأعمال المختلفة في الأقصر ومحافظات جنوب الصعيد.

وتابع بأن الجامعة تضم 8 مبان رئيسية، هي مبنى الإدارة المركزية للجامعة ملحق به المبنى التعليمي ويضم 4 مدرجات و4 قاعات دراسية، و8 فصول دراسية، والمسرح، والمسجد، و5 ملاعب خماسية ومتعددة، ومبنى الورش والمعامل والمكاتب السياحية والتعليمية، ومبنى سكن الطلاب ومبنى سكن الطالبات، ومبنى سكن أعضاء هيئة التدريس، وكلها مجهزة تجهيزا فندقيا.

ونجحت الجامعة خلال فترة وجيزة، في توقيع عدد من برتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم مع عدد من المؤسسات المختلفة التي تخدم العملية التعليمية داخل الجامعة مثل حاضنة الأعمال التراثية والحرفية، ومجمع الصناعات، والفنادق السياحية وغرف شركات السياحة لتدريب الطلاب والطالبات عمليا، كما نجحت الجامعة في تنظيم أول دوري رياضي لكرة القدم الخماسية، وعدد من الفعاليات المهمة.