«الداخلية»: ضبط 50 قضية أموال عامة بـ142 مليون جنيه في أسبوع

تواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون والتي أسفرت عن تحقيق عدد من النتائج الإيجابية:

قضايا الأموال العامة:

ضبط (50) قضية في مجال مكافحة جرائم الأموال العامة.. بإجمالي مبالغ مالية بلغت قيمتها (142,559,716 مليون جنيه).. أبرزها:

ضبط عدد (44) قضية في مجال (الإتجار والتعامل في النقد الأجنبى) بإجمالي مبالغ مالية مضبوطة (عملات محلية – أجنبية) بما يعادل (25,734,716 مليون جنيه).

ضبط متهم إرتكب واقعة في مجال (الإحتيال المصرفي والاستيلاء على بيانات البطاقات البنكية) مما مكنهم من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت (25 مليون جنيه).

قضايا النقل والمواصلات :

ضبط (1802) قضية متنوعة، أبرزها جرائم (سرقات عامة - حيازة مواد مخدرة).

قضايا المصنفات:

ضبط (265) قضية.

في مجال مكافحة جرائم المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية على النحو التالى :

ضبط (142) قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات ضبط خلالها (هارد ديسك – كاميرا ديجتال)، وضبط (123) قضية في مجال مكافحة جرائم المطبوعات ضبط خلالها (19900) تمثلت في (كتب تعليمية خارجية لسنوات ومواد دراسية مختلفة بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية) .

قضايا البيئة والمسطحات المائية:

ضبط (540) قضية في مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف - غزل مخالف - جوابى مخالفة)، وكذا ضبط (2025) قضية في مجال (حماية البيئة ونهر النيل من التلوث )، و(1011) قضية في مجال (حماية منافع الرى والصرف)، و (180) قضية في مجال (حماية الأراضى والثروة الزراعية)، و(55) قضية في مجال (حماية الملاحة الداخلية)، وكذا تأمين (885) لنش سياحى.

في مجال مكافحة المخدرات

تم ضبط عدد (2215) قضية إتجار بالمواد المخدرة بإجمالي (2426) متهما.

كمية من مخدر البانجو، وزنت (1840,911 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش، وزنت (1180,607 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين، وزنت (135,539 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس، وزنت (64,928 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس الشابو، وزنت (33,403 كيلو جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (827 جراما).

عدد (34,836 ألف قرص مؤثر).

عدد (17,865 ألف قرص ترامادول مخدر).

عدد (6500 قرص إكستاسى خبوط).

عدد (2023 قرص كبتاجون).

ضبط (3) مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالى (124,000,000 جنيه).

أسفرت الجهود عن ضبط (57) قضية بإجمالي (62) متهما .. بمضبوطات بلغت (9 أطنان و185كيلوجراما).

في مجال ضبط المخالفات المرورية

ضبط (634689) مخالفة مرورية متنوعة.

ضبط (433816) مخالفة تجاوز السرعات المقررة.

في مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية:

تم رفع (471 سيارة – 49 دراجة نارية).في مجال ضبط مخالفات قائدى الدراجات النارية :

تم ضبط (4461) مخالفة عدم إرتداء غطاء الرأس الخوذة.

كما أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عن الآتى:- المرور على عدد (113) مدرسة، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (729) من سائقى حافلات المدارس، تبين سلبية جميع العينات .

فحص (559) مركبة لإشتراطات الصلاحية الفنية، وتبين عدم مطابقة عدد (24) مركبة لشروط الصلاحية الفنية.

إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (3452) من قائدى المركبات بالطرق وتبين إيجابية عدد (136) سائق منهم.

كما أسفرت جهود رصد مخالفات قائدى المركبات بتركيب أجهزة التنبيه الضوئية الفلاشر أو الصوتية السارينة الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها أو إستعمالها إلا على مركبات الطوارئ على مستوى الجمهورية عن ضبط الآتى:

في مجال الحملات المرورية وضبط المركبات المخالفة :

تم ضبط عدد (817) مخالفة أجهزة صوتية، ضبط عدد (828) مخالفة الأجهزة الضوئية، ضبط (2293) مخالفة زجاج ملون بدون تصريح، ضبط عدد (2712) مخالفة ملصقات.

ضبط عدد (44) محل لبيع الأجهزة الصوتية والضوئية، ضبط عدد (212) أجهزة صوتية، ضبط عدد (115) أجهزة ضوئية، ضبط عدد (68) ملصقات مخالفة.

في مجال أمن الموانئضبط (17) قضية تهريب (بضائع - مستحضرات تجميل - مكملات غذائية)، وكذا (34) قضية متنوعة من أبرزها (دخول دائرة جمركية - جنحة مرورية).

في مجال الأمن السياحى

ضبط (2127) قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (مخالفات شركات سياحية – حيازة آثار – حفر وتنقيب عن آثار).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.