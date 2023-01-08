تفاصيل اعتداء بائع خضار وابنه على شخص بالغربية

«كان بيعاكس مراتي ومكنش ينفع أسكت هبان قدام الناس وقدامها ايه ولما جيت أعاتبه بجح فيا وغلط ولقيته ضربني»، هكذا كان ملخص أقوال المجني عليه أمام جهات التحقيق التي أمرت بحبس متهمين بإصابته 4 أيام على ذمة التحقيقات وطالبت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة بزفتى.

تفاصيل الواقعة

ورد بلاغ لمركز شرطة زفتى من أحد الأشخاص باتهامه بائع خضار ونجله مقيمين بذات القرية محل الواقعة بالتعدي عليه بالضرب مستخدمين «عصا خشبية»، محدثين إصابته نتيجة حدوث مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة حال معاتبته لمضايقة زوجته حال سيرها بالقرية محل إقامتهم.

بالفحص والتحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة مسجل خطر ونجله كسرا ذراع شخص عاتبهما على معاكسة زوجته بإحدى القرى بمحافظة الغربية وتم ضبطهما وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة وتحرر محضر بها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

العقوبة المتوقعة للمتهمين

عقّب المحامي أيمن محفوظ على جريمة الإصابة العمد، قائلا إنّ كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نتج عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو كف البصر، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرة عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص، فيحكم عليه بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنين.

وقال «محفوظ»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّه إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أي أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى، تكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على 5 سنوات.