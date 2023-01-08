حبس مستريح فساتين الزفاف بالقاهرة.. استولى على 8 ملايين جنيه من 5 أشخاص

اعترف صاحب مصنع لتصنيع فساتين الزفاف، في منطقة الدرب الأحمر بالقاهرة، أمام النيابة العامة، بالنصب على عدد من المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم جاوزت قيمتها 8 ملايين جنيه، بعد إيهامهم بإنشاء مشروع في مجال تصنيع وتجارة الفساتين مقابل حصولهم على أرباح مالية.

الاستيلاء على 8 ملايين جنيه

وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع مديرية أمن القاهرة، من القبض على صاحب مصنع تصنيع فساتين زفاف له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، بعد أن تلقى القسم بلاغا من 5 مواطنين يفيد تعرضهم للنصب من قبل المتهم، واستيلائه منهم على مبالغ مالية جاوزت 8 ملايين جنيه.

أرباح مالية

وأفاد البلاغ المُقدم من الأهالي أن المتهم أوهم ضحاياه بإنشاء مشروع في مجال تصنيع وتجارة فساتين الزفاف، مقابل حصولهم على أرباح مالية بشكل سنوي، ولكنه لم يقم بذلك ورفض رد المبالغ المستولى عليها.

وبإجراء التحريات الأولية وجمع المعلومات، تبين أن الواقعة صحيحة، وبعد إعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تم القبض على المتهم أثناء توجده داخل إحدى الشقق المستأجرة في دائرة قسم شرطة الحدائق، وبعد مواجهته بأقوال الضحايا أقر بارتكاب الواقعة.

واتهم الضحايا المتهم بالنصب عليهم، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.