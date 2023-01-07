تداول 41 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

شهدت المواني التابعة للهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، اليوم السبت، نشاطا ملحوظا في تداول البضائع، إذ ارتفع حجم التداول إلى 41 ألف طن اليوم السبت، وانتظمت حركة وصول ومغادرة السفن في مختلف المواني.

10 سفن متراكية بالمواني التابعة للهيئة

وأعلن المركز الإعلامي التابع للهيئة العامة لموانى البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتراكية على أرصفة مواني الهيئة اليوم السبت 10 سفن، وجرى تداول 410000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و541 شاحنة و31 سيارة.

تداول الصادرات والواردات

وذكر البيان الإعلامى للهيئة، أن حركة الواردات سجلت اليوم 34000 طن بضائع؛ 259 شاحنة و20 سيارة، فيما سجلت حركة الصادرات 7000 طن بضائع؛ 282 شاحنة و11 سيارة.

ميناء سفاجا يشهد مغادرة السفينة بوسيدون اكسبريس

وأوضح البيان، أن ميناء سفاجا يشهد اليوم مغادرة السفينة بوسيدون اكسبريس، بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين دليلة وبوسيدون اكسبريس وANSAC PRIDE وعلى متنها 31400 طن ألمونيوم قادمة من السعودية وغادرت السفينة دليلة.

تداول 2200 طن بضائع عامة ومتنوعة

وتابع أن ميناء نويبع شهد اليوم تداول 2200 طن بضائع عامة ومتنوعة؛ 170 شاحنة، ويستعد اليوم لاستقبال السفينة سينا ومغادرة السفينتين بريدج وايلة، فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية «وصول وسفر» للسفينة سينا.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1383 راكبا بموانيها.