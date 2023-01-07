التخطيط الافتراضي بعد الجراحات التعويضية للوجه والرأس رسالة دكتوراه بسوهاج

شهد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث أسامة محمد بكري أخصائي جراحة التجميل بكلية الطب بالجامعة، بعنوان «تقييم دقة التخطيط الافتراضي الثلاثي الأبعاد ما بعد عمليات الجراحات التعويضية للوجه والرأس».

وأوضح رئيس الجامعة، أن الهدف من الدراسة تقييم دقة وإمكانية التنبؤ بالتخطيط الافتراضي ثلاثي الأبعاد بعد الجراحة للحالة، من خلال برامج خاصة، ويتم مقارنتها بعد العملية بالنتيجة الفعلية للحالة، وذلك عن طريق الأشعة المقطعية لتحديد مستوي دقة هذه البرامج قبل وبعد اجراء العملية.

لجنة الإشراف على المناقشة

وأضاف رئيس جامعة سوهاج، أن لجنة الإشراف على المناقشة، ضمت الدكتور طارق عبد الحميد أستاذ جراحة التجميل بكلية الطب بالجامعة، والدكتور جمال يوسف السيد أستاذ مساعد جراحة التجميل بكلية الطب بالجامعة والدكتور حامد عبد الوهاب استشاري جراحه الوجه والفكين بمعهد ناصر.

لجنة المناقشة

وجدير بالذكر، أن لجنة المناقشة ضمت كلاً من الدكتور نادر المليجي أستاذ جراحة التجميل بكلية طب جامعة طنطا، والدكتورة سامية سعيد، والدكتور طارق عبد الحميد أساتذة جراحة التجميل بكلية الطب بالجامعة.