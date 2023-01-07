عائلة جورج وسوف.. علاقة طيبة تجمع الأب بأبنائه: «هما سندي وعكازي»

علاقة طيبة ربطت أسرة سلطان العرب المطرب اللبناني جورج وسوف بأسرته المكونة من 6 أفراد، ويعتبر أبنائه سنده وعكازه، بحسب وصفة في أحد لقاءاته التليفزيونية.

وفي النعي المنشور عبر الصفحة الرسمية للمطرب جورج وسوف لتحديد موعد الجنازة، جمع عائلته من أبناءه وأعمامهم وأخوالهم.

وترصد «الوطن»، معلومات حول عائلة سلطان الطرب، من واقع النعي.

الوالد جورج وسوف

رب العائلة، من مواليد 23 ديسمبر 1961، بمدينة الكفرون السورية، الزوجة الأولى شاليمار، والزوجة الثانية ندى زيدان، والأبناء هم وديع وحاتم وجورج جونيور، من زوجته اللبنانية شاليمار شلبي المسلمة السنية، وعيون من زوجته الثانية ندى زيدان القطرية الجنسية.

الأم شاليمار شلبي

اعتادت على الهدوء بعيدا عن ضوضاء الحفلات الفنية، وعاشت مع سلطان الطرب 30 عاما، لم تستطع وسائل الإعلام أن تتدخل في حياتها، وانفصلت عن زوجها في عام 2009، لم يحدث طلاق رسمي، ووقفت بجانبه في وعكته الصحيّة الأخيرة.

وديع وسوف

نجل المطرب اللبناني جورج وسوف، المتوفى أمس إثر مضاعفات عملية تكميم المعدة لإنقاص وزنه، أكبر الأبناء سنا، مواليد 25 أغسطس 1983، يبلغ من العمر 39 عاما، تلقى تعليمه الأساسي في لبنان، ودرس التسويق في الجامعة الأمريكية ببيروت، كان يعمل ويقيم في العاصمة القطرية الدوحة.

الأشقاء: حاتم وجونيور

حاتم وجونيور: من مواليد الثمانينيات بلبنان، والأخير متزوج من إيلينا سركيس، وشارك صورة شقيقه وديع عقب تدهور حالته الصحية واحتياجه لوحدات دم، داعيا له فيها بالشفاء، معلقاً: «أدعو لشفائك كي تصبح بحالة أفضل يا حبيبي أنت»، أما عيون، فهي الأخت غير الشقيقة ولدت في قطر، وعمرها 7 سنوات، تحمل الجنسية السورية، ابنته من زوجته ندى زيدان.

عمات وديع وأخواله

سوسن زوجة إلياس حداد، ونورما زوجة نبيل الخال، ونوال زوجة جلال عبد الأحد وميادة زوجة جورج سركيس، وأخواله جهاد ومازن وتيري شلبي.

ويقام عزاء الراحل وديع وسوف، غدا السبت في صالون كنيسة مار إلياس كفرون من الساعة 12 ظهرًا إلى الساعة 7 مساء، ويومي الاثنين والثلاثاء في صالة كنيسة مار الياس من الثانية ظهرًا حتى السابعة مساء، يوم السبت المقبل 14 يناير في صالون كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذوكس من الساعة 12 ظهرًا حتى السادسة مساء، طلب النعي الخاص بوديع إبدال باقات الورد الخاصة بالتعازي بالتبرع للكنيسة بدلًا منها.