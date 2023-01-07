وكيل «صحة السويس»: تشغيل وحدة طب أسرة كبريت على مدار الـ24 ساعة

قرر الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة والسكان، تشغيل وحدة طب أسرة كبريت على مدار اليوم الكامل «24 ساعة» لخدمة أهالي قرية كبريت والقرى المحيطة.

وكلف «الحفناوي» إدارة الرعاية الأساسية بتنفيذ ذلك نظراً لبُعد الوحدة في المسافة عن أقرب مستشفى، ووجّه بتواجد طبيب مقيم وتشغيل عيادات مسائية في تخصصات الأطفال والنساء والتوليد.

وأعلنت مديرية الصحة بالسويس في بيان أن وكيل وزارة الصحة تفقد وحدة طب أسرة كبريت في حضور النائبة عفاف زهران، عضو مجلس النواب وعدد من أهالي كبريت، حيث استمع الحفناوي لمطالب أهالي القرية واستجاب لتحقيقها في الحال.

الانتهاء من تأثيث وحدة كبريت

وكان «الحفناوي» قد وجّه منتصف الأسبوع الماضي بسرعة الانتهاء من تأثيث وتجهيز وحدة صحة كبريت لاستقبال المواطنين وهو ما تم اليوم حيث استقبلت الوحدة المواطنين، اعتباراً من اليوم السبت، كإحدى وحدات التأمين الصحي الشامل وتقدم خدماتها لعدد 16400 مواطن التي تم تجهيزها ضمن 29 وحدة ومركزاً طبياً في إطار الاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

ويأتي هذا تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان وتكليفات اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، بدعم الخدمة الطبية بالمناطق النائية وتفعيل العيادات المسائية لخدمة أهالي المحافظة الباسلة.