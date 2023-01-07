قناة الحياة: إنشاء أول سوق نموذجية في قرية برنبال بكفر الشيخ بتكلفة 3.6 مليون جنيه

استعرضت قناة الحياة، مقطعا مصورا يرصد مواصلة العمل لإنشاء أول أول سوق نموذجية بقرية برنبال التابعة لمركز مطوبس ضمن مبادرة حياة كريمة.

توفير حياة كريمة وحضارية للمواطنين

جدير بالذكر، أن سوق ربنبال النموذجي يقضى على الأسواق العشوائية لتوفير حياة كريمة وحضارية للمواطنين، ويقام السوق النموذجي على مساحة 220 متر مربع ويضم باكيات سهلة الفك والتركيب.

إنشاء أول سوق نموذجية بقرية برنبال

وأقيمت السوق، بتكلفة إجمالية بلغت 3.6 مليون جنيه لإنشاء أول سوق نموذجي بقرية برنبال في مركز مطوبس، ويخدم السوق قرية برنبال وعزبتي خليج بحري وقبلي، ويقدم خدماته لـ20 ألف نسمة، ووفر العمل بإنشاء السوق فرص تعمل لعدد 152 شابا، ووصلت نسبة التنفيذ به إلى 55%.