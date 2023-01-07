قناة الحياة تعرض تقريرا عن خط طرد صرف صحي قرية الريان بالفيوم (فيديو)

عرضت قناة الحياة، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «تواصل العمل بخط طرد صرف صحي قرية الريان التابعة لمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم».

وذكر التقرير أن مشروع خط طرد قرية الريان بطول 2.5 كم وقطر المواسير 600 مللي، كما يضم شبكة انحدار بطول 14 كيلومترا.

خط طرد قرية الريان ينقل مياه الصرف لمحطة معالجة الحامولي من أجل معالجتها معالجة ثنائية، كما أن خط طرد الريان ضمن 13 خطا يجري تنفيذها في إطار مبادرة حياة كريمة بمركز يوسف الصديق.