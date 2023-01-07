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قناة الحياة تبرز استمرار أعمال تنفيذ المرحلة الأولى بأخميم الجديدة

كتب:

شريف سليمان
04:49 م | السبت 07 يناير 2023
مدينة أخميم الجديدة

مدينة أخميم الجديدة

عرضت قناة الحياة، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «أعمال تنفيذ المرحلة الأولى في مدينة أخميم الجديدة تشمل مد خطوط مياه شرب وشبكات صرف صحي وري وفرمة طرق».

وأكد التقرير، أن العمل مستمر في مشروع مرافق المرحلة الأولى في مدينة أخميم الجديدة، ضمن مشروعات التنمية العمرانية بمحافظة سوهاج.

وتشمل أعمال التنفيذ، مد خطوط مياه شرب وشبكات صرف صحي وري وفرمة طرق، ووفقا لما جاء في التقرير، فإن تكلفة مشروعات المرافق بالمرحلة الأولى في مدينة أخميم الجديدة، تجاوزت الـ100 مليون جنيه، كما يوفر 2500 فرصة عمل.

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