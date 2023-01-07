تنمية الصعيد.. «سكن كريم» يُعيد الحياة لـ 1170 أسرة بعد تطوير منازلهم بالفيوم

منازل آدمية مزودة بالأثاث اللائق تضمن حياة كريمة لقاطنيها، ذلك المشهد الذي حوّل حياة أسر كانت تسكن في منازل غير آدمية دون سقف وآيلة للسقوط ودون أثاث، حيث تم الانتهاء من رفع كفاءة 1170 منزلًا في قرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، ضمن خطة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنمية الصعيد.

وتولى التحالف الوطني للجمعيات الأهلية، تطوير وإعادة تأهيل ورفع كفاءة منازل الأسر الأولى للرعاية في مركزي إطسا ويوسف الصديق الذين تشملهما المبادرة الرئاسية حياة كريمة في مرحلتها الأولى بمحافظة الفيوم.

رفع كفاءة المنازل وتطويرها

وقال الدكتور عماد عادل، المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة بالفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّه تم بالفعل الانتهاء من إعادة تأهيل 1170 منزلًا في مركزي إطسا ويوسف الصديق ضمن خطة تنمية الصعيد، من خلال التحالف الوطني للجمعيات الأهلية والذي يضم جمعيات «الأورمان، ومصر الخير، وصناع الخير»، بينها 616 منزلًا في مركز إطسا، و554 منزلًا في مركز يوسف الصديق.

معرض لتوزيع الأثاث المنزلي بالمجان

على جانب آخر، وفي إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ضمن خطة تنمية الصعيد، نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم المعرض الأول لتوزيع الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية بالمجان والذي استفادت منه نحو 165 أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية في قرى دفنو، والسعدة، وزكريا، والسلام، وأبو صير بنطاق مركز إطسا.

إدخال البهجة على قلوب 165 أسرة

وأكدت حمدية محمد شعبان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، في بيان صحفي، أنّ معرض الأثاث أدخل البهجة على قلوب 165 أسرة، وخفف الكثير من الأعباء عن كاهلهم، وذلك بعد التأكد من حالتهم لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

استمرار تنظيم المعارض بالمراكز

وأفاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، في بيان صحفي، أنّ المؤسسة ستستمر في تنظيم معارض الأثاث والأجهزة الكهربائية في مراكز محافظة الفيوم وباقي المحافظات، وفقًا لخطة تم إعدادها مسبقًا بهدف توفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية دون عائل، مثل الأرامل والأيتام والمطلقات، أو أن يكون عائل الأسرة مصاب بمرض مزمن يمنعه من العمل وتوفير احتياجات أسرته.