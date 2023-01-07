قناة الحياة: إنشاء أول مركز للتأهيل بقرية برنبال في كفر الشيخ بتكلفة 14 مليون جنيه

استعرضت قناة الحياة مقطعا مصورا يرصد مواصلة العمل لإنشاء أول مركز للتأهيل الاجتماعي بقرية برنبال التابعة لمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ ضمن مبادرة حياة كريمة.

مركز التأهيل الاجتماعي

مركز التأهيل الاجتماعي يخدم مدينة مطوبس و19 قرية و187 تابع، بإجمالي 356 ألف نسمة بالمركز يستفيدون من الخدمات المقدمة، يوفر المشروع 123 فرصة عمل لشباب القرية خلال مرحلة الإنشاء.

إنشاء أول مركز تأهيل اجتماعي بقرية برنبال

وأقيم المركز بتكلفة إجمالية بلغت 14 مليون جنيه، ويتكون من طابقين على مساحة 1600 متر مربع، وبلغت نسبة التنفيذ به حتى الآن 20%، ومازال العمل مستمرا.