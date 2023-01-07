تنطلق في 14 يناير الجاري، امتحانات نصف العام الدراسي، حيث أعدت مديرية التربية والتعليم، جدول امتحانات الصف الخامس والرابع الابتدائي في القليوبية، المقررة من السبت المقبل حتى الثلاثاء 17 من الشهر الجاري على فترتين صباحي ومسائي، يتم تحديدها من خلال الإدارات التعليمية وفق كثافة الطلاب.

«الوطن» تستعرض جدول امتحانات الصفين الخامس والرابع الابتدائي بالقليوبية، للفترتين المسائية والصباحية، والمعلنه بالمدارس وفق كثافة الطلاب في الإدارات التعليمية.

جدول امتحانات الصفين الخامس والرابع الابتدائي القليوبية

أوضحت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية برئاسة سماح إبراهيم وكيل الوزارة في بيان لها، أن جدول امتحانات الصفين الخامس والرابع الابتدائي بالقليوبية، تم إعداده بموعدين صباحي ومسائي، على أن تدير كل إدارة، الامتحانات صباحي أو مسائي، حسب كثافة الطلبة بالإدارة، حيث تبدأ الفترة الصباحية في الساعة الثامنة صباحا، وفق الجدول التالي:

علي ان تبدا المرحلة المسائية الساعة الواحدة ظهرا وفق الجدول التالي:

أضاف بيان مديرية التربية والتعليم، أن نفس النظام تقرر تطبيقه على جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي بالمحافظة، وفق الجداول التالية:

رفع درجة الاستعداد لانطلاق الامتحانات

في سياق متصل، أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية في بيان لها، رفع درجة الاستعداد لانطلاق امتحانات الصف الخامس والرابع الابتدائي، مطلع الأسبوع المقبل، وأصدرت نشرة تعليمات موجهة لمديري الإدارات والقائمين على الامتحانات، تم التاكيد خلالها على التالي:

- التأكيد على سير الامتحانات وفق القواعد المنظمة للامتحانات.

- تأمين الامتحانات في المدارس وخصوصا تأمين الكنترول بالمدرسة.

- التنسيق التام بين أمن الإدارات التعليمية مع أمن المديرية وجميع المدارس خلال فترة الامتحانات.

- التنبيه على السادة موجهي عموم المواد الأساسية تكون الورقة الامتحانية مناسبة لمستوى الطلاب.

- التأكيد على الانتهاء من تجهيز اللجان في المدارس، والتأكد من أمن وسلامة اللجان وتأمين الأسطح والمبني من جميع الأخطار.

-التنسيق مع كل الجهات المعنية لخدمة المدارس أثناء فترة الامتحانات وبعد الامتحانات.

- التنبيه على كل المدارس بمتابعة خروج الطلاب من الامتحانات والتأكيد على خروج جميع الطلاب بعد تأدية الامتحانات.

- ضرورة توفير الزائرة الصحية أثناء الامتحانات لتوفير الرعاية الصحية لجميع الطلاب.