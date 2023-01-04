تفاصيل مزايدات علنية لطرح مراسٍ واستراحات سياحية في المنيا

أعلنت الإدارة العامة للتوريدات بالشؤون المالية، بديوان عام محافظة المنيا، طرح عدد من المزايدات العلنية العامة للعام 2023، من خلال مزايدة بالمظاريف المغلقة، تخضع للقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

تفاصيل المزايدات

وتضمنت المزايديات ما يلي:

1- مزايدة رقم (1) جلسة 12 ظهراً يوم الأحد الموافق 22 يناير، لعملية مقابل الانتفاع الاستراحة السياحية بمنطقة تل العمارنة لمدة سنة قابلة للتجديد، والتأمين المؤقت 420 جنيها.

2- مزايدة رقم (2) جلسة 2 ظهراً يوم الأحد الموافق 22 يناير، لعملية مقابل الانتفاع الاستراحة السياحية بمنطقة بني حسن الشروق لمدة سنة قابلة للتجديد، والتأمين المؤقت 420 جنيها.

3- مزايدة رقم (3) جلسة 12 ظهراً يوم الأثنين الموافق 23 يناير، لعملية مقابل الانتفاع، بالجزء الجنوبي من مرسي نفرتيتي لمدة ثلاث سنوات، والتأمين المؤقت 5400 جنيه.

4- مزايدة رقم (4) جلسة 12 ظهراً يوم الثلاثاء الموافق 24 يناير لعملية مقابل الانتفاع للترخيص بالانتفاع لمساحة 2500 بنادي العاملين التابعة لديوان عام محافظة المنيا، لتقديم خدمة الألعاب والترفيه لمدة عام قابلة للتجديد،و التأمين المؤقت 750 جنيها.

5- مزايدة رقم (5) جلسة 1 ظهراً يوم الثلاثاء الموافق 24 يناير لعملية مقابل انتفاع بمرسى أخناتون السياحي، ويشمل رسو وتشغيل البواخر، وانتفاع مرسى إخناتون السياحي، الكائن بكورنيش النيل بمدينة المنيا لمدة سنة قابلة للتجديد، والتأمين المؤقت 50 ألف جنيه.

6- مزايدة رقم (6) جلسة 1 ظهراً يوم الأحد الموافق 29 يناير لعملية بيع (4) قطع شاغرة لأنشطة تشمل 3 مخازن مواد غذائية، ومركز صيانة سيارات كائنة بمراكز الخدمة بالمنطقة الصناعية بالمنيا، والتأمين المؤقت 55 ألف جنيه، 20 ألف جنيه، و75 ألف جنيه عن كل مساحة شاغرة.

7- مزايدة رقم (7) جلسة 1 ظهراً يوم الأثنين 30 يناير لـ9 أكشاك ومطعم وكافتيريا بكورنيش النيل المطور بمدينة المنيا لمدة خمس سنوات، والتأمين المؤقت 50 ألف جنيه.

ثانياً: المزايدة بالمظاريف المغلقة

- مزايدة رقم (1) جلسة 12 ظهراً يوم الأثنين الموافق 30 يناير لعملية تأجير عنبرين شاغرين بمجمعات المخابز الحكومية المطورة بكل من أبو قرقاص عدد (1) - سمالوط عدد (1)، وذلك للأغراض المخزنية والصناعية والخدمية، لمدة 15 عام والتأمين المؤقت 36 ألف جنيه عن كل مساحة شاغرة.

وتُطلب كراسة الشروط والمواصفات للبنود أولاً وثانياً من مخازن ديوان عام محافظة المنيا مقابل 299 جنيه مصري، إضافة إلي الضريبة، وطابع شهيد، ما عدا المزايدة رقم "6" تطلب من مخازن المنطقة الصناعية والقطعة 4 بمبلغ 399 جنيها، والضريبة، وطابع شهيد.

وتُعقد الجلسات بصفة علنية عامة في المواعيد المحددة للبند أولاً، بينما تقدم العطاءات حتى المواعيد المحددة بعالية داخل مظروفين مغلقين أحداهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي، ويرفق بالعرض الفني التأمين الإبتدائي المطلوب بالنسبة للبند (ثانياً) والتأمين النهائي يستكمل10 من القيمة الكلية الراسي بها المزاد.