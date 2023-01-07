مظاهر احتفال متنوعة والمطرانيات تستقبل المهنئين بعيد الميلاد في المنيا

فتحت جميع الكنائس والمطرانيات في محافظة المنيا، أبوابها، لاستقبال المهنئين بعيد الميلاد المجيد، حيث استقبلت المطارنة والأساقفة والقساوسة، المئات من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية، وممثلو الأحزاب السياسية، الذين قدموا التهنئة بعيد الميلاد.

وقدم رؤساء مراكز ومدن «سمالوط، مطاي، بني مزار، مغاغة، العدوة»، التهاني بعيد الميلاد المجيد، داخل المطرانيات، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

انتشار الفرق الطبية أمام الكنائس

ونشرت مديرية الصحة في المنيا، الفرق الطبية حول الكنائس والمطرانيات، في إطار التأمين الطبي للمواطنين المترددين عليها، وأوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، أنه تم التنسيق مع الإدارات الصحية والمستشفيات التابعة لها لتجهيز سيارات للتأمين الطبي للكنائس، وتعزيزها بأطباء في مختلف التخصصات الطبية، وصيادلة، وتمريض، كما تم الإمداد، بأدوية ومستلزمات طبية للإسعافات الأولية.

مظاهر البهجة والاحتفال في المنيا

وانتشرت مظاهر البهجة والاحتفال في كافة أرجاء محافظة المنيا التي تضم 9 مطرانيات للأقباط الأرثوذكس هي «مغاغة والعدوة، بني مزار والبهنسا، مطاي، سمالوط، المنيا غرب، شرق النيل بالمنيا، أبوقرقاص، ملوي وأنصنا والأشمونين، ديرمواس ودلجا».

إقبال على كورنيش المنيا

وشهد كورنيش مدينة المنيا، إقبالًا كثيفا من المواطنين، خاصة أنه أكبر متنزه مجاني مفتوح على مدار الـ24 ساعة، وجرى تطويره وافتتاحه قبل 6 أشهر، ويضم مساحات خضراء، ومناطق ألعاب، وهو يطل على نهر النيل بامتداد 5 كيلو متر، كما شهدت الحدائق العامة والمطاعم والفنادق إقبالًا من المحتفين، كما فتح كبار العائلات بالقرى الدواوين لاستقبال المهنئين بالعيد.