32 مدينة في قائمة الأكثر برودة غدا.. و11 ضمن الأدفأ على مستوى الجمهورية

كشف البيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه قبل حلول شهر طوبة بيوم واحد، يوجد 32 مدينة ومحافظة هي الأكثر برودة و11 مدينة ومحافظة في الأكثر دفئاً غداً الأحد.

المدن والمحافظات الأكثر برودة تتراوح درجات الحرارة بها بين 4 إلى 12 درجة مئوية

ووفقاً لدرجات الحرارة الصغري المتوقعة الأحد 8 يناير، تكون المدن والمحافظات الأكثر برودة هي سانت كاترين 4 درجات، نخل 6 درجات سيوة 7 درجات، السلوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والأقصر 8 درجات، سوهاج وقنا والوادي الجديد 9 درجات.

كما أشار البيان إلى أن قائمة المدن والمحافظات الأكثر برودة تضم أيضاً 6 أكتوبر وطنطا وشبين الكوم والفيوم وأسوان 10 درجات مئوية، أبو سمبل والقاهرة والعاصمة الإدارية وبنها ودمنهور ووادي النطرون وكفر الشيخ والزقازيق ودمياط ورأس سدر والطور وطابا، أيضاً القائمة تضم العلمين الجديدة والمنصورة والإسماعيلية والسويس والعريش ورفح 12 درجة مئوية.

11 مدينة ومحافظة الأكثر دفئاً الأحد

ووفقاً لدرجات الحرارة العظمى المتوقعة غداً تكون المدن الأكثر دفئاً هي: شلاتين 25 العظمى والصغري 15 درجة، أبو رماد العظمى 24 أما الصغرى 13 درجة مئوية، مرسى علم 23 العظمى والصغرى 15، رأس حدربة 23 العظمى والصغرى 13، سفاجا العظمى 22 والصغرى 15 درجة، الغردقة 22 العظمى والصغرى 14، رأس غارب 21 العظمى والصغرى 14، مطروح 18 العظمى والصغرى 13، الإسكندرية 19 العظمى والصغرى 13.