حالة الطقس اليوم السبت ودرجات الحرارة.. العظمى بالقاهرة 19

كشفت الأرصاد الجوية، استمرار الشبورة المائية الصباحية اليوم السبت، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وأمطار خفيفة على مناطق محدودة من السواحل الشمالية والوجه البحرى.

وأوضحت الأرصاد في بيان لها، أن اليوم يشهد طقسًا لطيفًا نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وتوقعت سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد يومي الأحد والإثنين من الأسبوع الجاري، فالأحد شهد السواحل الشمالية والوجه البحري تساقط أمطار.

ويشهد الإثنين، تساقط الأمطار المتوسطة تكون غزيرة ورعدية على السواحل الغربية والوجة البحري، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس، قد تمتد في الساعات المتأخرة من الليل إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

درجات الحرارة اليوم

وأعلنت الهيئة الجوية درجات الحرارة اليوم، إذ تسجل العظمى على كل من الوجه البحري والقاهرة الكبرى 19 والصغرى 10، والسواحل الشمالية العظمى 18 والصغرى 12 درجة، جنوب سيناء 23 والصغرى 14، شمال الصعيد العظمى 20 والصغرى 8، وجنوب الصعيد العظمى 23 والصغرى 11 درجة مئوية.

الحرارة غدًا على القاهرة والمحافظات

وعن درجات الحرارة غدًا الأحد، تُسجل العظمي داخل محافظات كل من القاهرة الكبرى والوجه البحري 19 والصغرى 10، السواحل الشمالية العظمى 18 والصغرى 12، جنوب سيناء العظمى 23 والصغرى 14، شمال الصعيد العظمى 19 والصغرى 8، وجنوب الصعيد العظمى 23 والصغرى 11 درجة.