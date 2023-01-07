«عربي» أول معيد كفيف بسوهاج: التكريم كلل مجهودي وجعلنى أشعر بالفخر

قال عربي نعمان أول معيد كفيف بجامعة سوهاج، الذي كرمه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء فعاليات زيارته لمحافظة سوهاج، خلال افتتاح جامعة سوهاج الجديدة والمستشفى التعليمي الجامعي الجديد، إن التكريم جاء لتكليل الجهد التعب الذى مر به بمشواره.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن التكريم تكليل وتتويج لتفوقي ومشواري طوال رحلة التعليم، حيث كنت أحلم برؤية الرئيس وشكره على دعمه للأشخاص ذوي الإعاقة، كما أنه يعد تأكيدا لمجهودي طوال دراستي، فقد حصلت على مجموع كبير بالثانوية العامة، أهلني للالتحاق بقسم الإعلام بجامعة سوهاج، لأصبح أول طالب كفيف يلتحق بقسم الإعلام.

ثم حصلت على المركز الأول بالفرقة الأولى، حتى حصولي على الامتياز بمرتبة الشرف بالليسانس، بتقدير 90% فضلا عن مشاركتي بالعديد من الأنشطة الثقافية التي أهلتني لتكريم اليوم.

وأوضح أن التكريم جعله يشعر بالفخر، قائلا: «أشعر بالسعادة، وأن البلد واقفة بضهري، وتقول لي استمر ونحن نرى عطاءك، وتدعمني لتقديم المزيد والمزيد لخدمة الوطن».

اختيار عربي أول معيد كفيف بالجامعة

كان الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، أعلن من قبل، تعيين عربي محمد محمد نعمان معيد بشعبة الصحافة بقسم الإعلام بكلية الآداب، ليكون أول معيد كفيف بالجامعة منذ افتتاحها، وأول طالب بكلية الآداب.

تكريم رموز سوهاج

وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدد من الشخصيات العامة بمحافظة سوهاج، بينها أسماء راحلين من أبناء المحافظة، منهم الشيخ محمد سيد طنطاوي، والفنان جورج سيدهم، فضلا عن علياء ثابت حارس مرمى المنتخب الوطني لكرة ،القدم وحسن جابر سائق يقوم بايصال مرضى السرطان والغسيل الكلوى مجانا.