إصابة 11 شخصا في انقلاب ميكروباص بالعاشر من رمضان بالشرقية

أصيب 11 شخصا في انقلاب ميكروباص بمدينة العاشر من رمضان، ونقل المصابون لمستشفى العاشر من رمضان الجامعي، وتحرر المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية، وأزيلت آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المروية.

بلاغ بانقلاب ميكروباص على طريق العاشر من رمضان

وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص بمدينة العاشر من رمضان، ما أسفر عن إصابة 11 شخصا بإصابات كدمات وجروح وسحجات.

نقل المصابين لمستشفى العاشر الجامعي

وعلى الفور جرى الدفع بعدد من سيارات مرفق الإسعاف بمحافظة الشرقية إلى مكان الواقعة وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وتحديد سبب وقوعها، والاستماع لأقوال المصابين.