الرئيس الصيني يؤكد استعداد بلاده لتعزيز التعاون مع هولندا وجنوب إفريقيا

أكد الرئيس الصيني شي جين بينج، استعداد بكين لتعزيز التعاون المشترك مع كل من هولندا وجنوب إفريقيا.

لقاء بين قادة الصين وهولندا

وذكرت وكالة الأنباء الصينية «شينخوا»، أن الرئيس شي، التقى اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، في بالي الإندونيسية، على هامش قمة قادة مجموعة العشرين.

وأكد الرئيس الصيني ضرورة مواصلة الجانبين إحراز تقدم جديد في شراكتهما التعاونية الشاملة، مشيرا إلى استعداد بلاده للعمل مع هولندا لخلق بيئة دولية مواتية للتنمية بشكل مشترك.

تعاون بين أمستردام وبكين

ومن جانبه، أعرب روته عن استعداد هولندا للعمل مع الصين لوضع الصورة الأكبر في الاعتبار والاستفادة من إمكاناتهما، وتوسيع الحوار والتعاون في مجالات مثل الابتكار وتغير المناخ، والدفع لتحقيق إنجازات أكبر في العلاقات الثنائية خلال السنوات الـ50 المقبلة.

لقاء صيني جنوب إفريقي

كما التقى الرئيس الصيني برئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، وأشار شي إلى استعداد الصين لتعزيز الثقة السياسية المتبادلة مع جنوب إفريقيا، والدفع من أجل تنمية أكبر للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

مساعدات لجنوب إفريقيا

بدوره، أعرب رامافوزا عن شكره للصين على تقديم مساعدات قيمة لجنوب إفريقيا ودول إفريقية أخرى في مكافحة جائحة كورونا، مؤكدًا مواصلة بلاده التمسك بحزم بمبدأ صين واحدة، واستعدادها للاستفادة من تجربة الصين في التنمية الخضراء وتحول الطاقة والمشاركة في تعاون الحزام والطريق، وفتح أبوابها للشركات الصينية للاستثمار.