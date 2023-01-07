محافظ أسوان يفتتح معرض أهلا رمضان بحديقة الشيراتون

افتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان معرض «أهلاً رمضان» للسلع الغذائية والأساسية والاستهلاكية المختلفة من اللحوم والدواجن والخضروات والفاكهة والبقوليات بحديقة الشيراتون بوسط مدينة أسوان، وهو الذي يأتي ضمن 5 معارض بباقي مدن ومراكز المحافظة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمحاربة الغلاء ومواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار ومحاولات الاحتكار بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل البسطاء ومحدودي الدخل والأسر الأكثر احتياجاً من خلال توفير السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة لتلبي احتياجات القاعدة العريضة من أهالي المحافظة.

أماكن معارض أهلا رمضان بمحافظة أسوان

وجاءت أماكن معارض أهلا رمضان في محافظة أسوان كالتالي: مركز دراو بجوار مخازن التجزئة لشركة المصرية للسلع الغذائية، وفي مركز كوم أمبو بمبنى حي غرب التابع للوحدة المحلية أمام قصر الثقافة، وفي مركز نصر النوبة بحديقة نقابة المعلمين، وفي مركز إدفو تم إقامة معرض شادر بموقف الرمادى غرب إدفو.

مواعيد عمل معارض أهلا رمضان في محافظة أسوان

ومن المقرر أن تستمر أعمال هذه المعارض حتى نهاية شهر رمضان المبارك في 15 إبريل المقبل، إذ حضر افتتاح المعرض الرئيسي نائبي المحافظ الدكتورة غادة أبو زيد نائب وأحمد شعبان، واللواء أشرف فؤاد السكرتير العام، بجانب محمد أبو القاسم رئيس الغرفة التجارية بأسوان، وأيضاً المهندس خالد أبو القاسم مدير مديرية التموين، علاوة على مسئولي الشركات الحكومية والقطاع الخاص العارضة.

محافظ بني سويف: معرض أهلا رمضان تخدم جميع المواطنين وبخاصة محدودي الدخل

من جانبه أكد اللواء أشرف عطية أن افتتاح هذا المعرض الذي يشارك فيه القطاع الحكومي ممثلاً في الشركة المصرية لتجارة الجملة، بجانب القطاع الخاص يعد استكمالاً للجهود المتواصلة التي تقوم بها المحافظة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية التى تتنافس لتلبية احتياجات ومطالب المواطن الأسواني من السلع الاستهلاكية بأسعار مناسبة أقل من مثيلاتها في السوق المحلي مراعاة للظروف الأسرية والمعيشية للمواطن البسيط، ودعماً للأسر من محدودي الدخل والأكثر احتياجاً بمختلف أنحاء المحافظة، وخاصة في المناطق البعيدة والنائية.

وأشاد محافظ أسوان بجهود الحكومة المصرية من أجل توفير السلع والمواد الغذائية المعروضة بجودة عالية وللمساهمة فى نفس الوقت في محاربة غلاء الأسعار وجشع بعض التجار بالأسواق المحلية، وخلال تفقده لأقسام المعرض.

محافظ أسوان: كميات كبيرة من السلع والمنتجات بجميع المعارض

وشدد محافظ أسوان على المسئولين بضرورة تزويد هذا المعرض وباقى معارض «أهلاً رمضان» في مراكز ومدن المحافظة بكميات كبيرة من منتجات اللحوم والدواجن والزيوت والمسلى والبيض والألبان والسكر والأرز والمكرونة وكافة السلع الغذائية بما يتناسب مع أسلوب العرض والطلب، لاستيعاب وسد حاجة الإقبال الكبير من أبناء المحافظة لشراء احتياجاتهم من تلك السلع الأساسية، بالإضافة إلى وضع لافتات ولوحات توضيحية مدون عليها أسعار السلع الغذائية المخفضة داخل المعرض ونسبة التخفيض مقارنه بأسعار السوق المحلي حتى يتم تعريف المواطن بما يبذل من جهود حكومية وتنفيذية لصالحه، علاوة على ضرورة وضع طفايات الحريق بالمعرض لتوفير الأمن والأمان الكامل للمترددين عليه والعاملين به.