خريطة معارض «أهلا رمضان» وأماكن تواجدها بالشرقية.. تخفيضات تصل 30%

يَجري هذه الأيام الانتهاء من وضع اللمسات النهائية لمعارض «أهلا رمضان»، لعام 2023 في الشرقية، ضمن الخطة التي أعلنت عنها الدولة لتقديم سلع بأسعار مخفضة، تستعرض «الوطن»، خلال سطور التقرير التالية، خريطة معارض «أهلا رمضان» وأماكن تواجدها في الشرقية.

30% تخفيضات على أسعار السلع بمعارض أهلال رمضان

واستعدت مديرية التموين بالشرقية لاستقبال شهر رمضان 2023، بتجهيز معارض «أهلا رمضان»، وتزويدها بالسلع الغذائية وطرحها بأسعار مخفضة تصل لنحو 30%، بالتعاون مع الغرفة التجارية بالمحافظة، هذا وتقام معارض وشوادر بمراكز ومدن الشرقية، فضلا عن إطلاق سيارات محملة المواد الغذائية، نحو القرى والعزب، تتبع خطة أسعار معارض أهلا رمضان.

وأعلنت فايزة عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية في تصريح خاص لـ«الوطن»،عن خريطة معارض «أهلا رمضان» 2023 وأماكن تواجدها بالمحافظة، لافتة إلى هناك تخفيضات على أسعار السلع تبدأ من 10% إلى 30%، في معارض وشوادر «أهلا رمضان» والسيارات المتنقلة التي تطلقها المديرية اتجاه القرى والعزب والمراكز.

وزعت مديرية التموين بالتعاون مع الغرفة التجارية والجهات المختصة بالشرقية معارض «أهلا رمضان» 2023 في مراكز ومدن المحافظة، ومشاركة هايبرات ومحلات تجارية كبيرة مع المديرية بتخفيضات على السلع وتخصيص سلع غذائية لطرحها بأسعار «أهلا رمضان» وفقا لبروتوكول تم عقده مسبقا.

خريطة معارض أهلا رمضان 2023

نقدم لكم خريطة معارض أهلا رمضان 2023 وأماكن تواجدها في الشرقية:

إقامة معرض أهلا رمضان 2023 بميدان عرابي في مدينة الزقازيق، فضلا عن إقامة عدد 3 شوادر بالمدينة.

إقامة معرض أهلا رمضان بمدينة بلبيس أمام مجلس المدينة، فضلا عن إقامة 4 شوادر موزعة في المدينة.

إقامة معرض أهلا رمضان بمدينة العاشر من رمضان أمام جهاز العاشر، فضلا عن تواجد عدد 2 شادر بالمدينة.

معرض أهلا رمضان بمدينة مشتول السوق أمام مجلس المدينة، فضلا عن تواجد عدد 2 شادر موزعة بالمدينة.

ويوجد معرض «أهلا رمضان»، في مدينة أبو كبير على الطريق الدائري فضلا عن توزيع عدد 2 شادر بالمدينة بمناطق مختلفة.

إقامة معرض «أهلا رمضان»، بمدينة الحسينية ويوجد أمام مجلس المدينة فضلا عن إقامة عدد 4 شوادر موزعة في المركز.

ويجرى إنشاء معرض أهلا رمضان 2023 بالشرقية في مدينة فاقوس على أن يقام أمام مجلس المدينة.

إقامة معرض «أهلا رمضان»، في مدينة كفر صقر أمام مجلس المدينة، فضلا عن إقامة عدد 2 شادر بمناطق مختلفة.

إقامة معرض أهلا رمضان في أولاد صقر أمام مجلس المدينة، فضلا عن إقامة عدد 2 شادر في المركز.

إقامة معرض أهلا رمضان بمدينة أبو حماد أمام مجلس المدينة، فضلا عن إقامة عدد 2 شادر بمناطق مختلفة بالمركز.

إقامة معرض أهلا رمضان بمدينة ديرب نجم أمام مجلس المدينة فضلا عن إقامة عدد 2 شادر بالمركز.

إقامة معرض أهلا رمضان 2023 في مدينة ههيا، وإقامة عدد 2 شادر موزعة بالمركز.

إقامة معرض أهلا رمضان أمام مجلس المدينة في الإبراهيمية، فضلا عن إقامة عدد 2 شادر موزعة على المركز.

إقامة معرض أهلا رمضان أمام مجلس مدينة صان الحجر، فضلا عن إقامة عدد 2 شادر موزعة في المركز.

معرض أهلا رمضان 2023 في منيا القمح

إقامة معرض أهلا رمضان 2023 في منيا القمح أمام مجلس المدينة، وكذلك إقامة عدد 2 شادر في المركز.

إقامة عدد معرض أهلا رمضان في مدينة القرين فضلا عن إضافة عدد 2 شادر موزعة في المركز.

إقامة عدد معرض أهلا رمضان في مدينة القنايات أمام مجلس المدينة فضلا عن إقامة عدد 2 شادر بمناطق مختلفة.

إقامة معرض أهلا رمضان 2023 بمدينة الصالحية فضلا عن إقامة عدد شادر واحد بالإضافة إلى المعرض.

وقالت وكيلة وزارة التموين بالشرقية، إن عددًا من المحال التجارية الكبرى، ستشارك بالتعاون مع الغرفة التجارية في قائمة معارض أهلا رمضان 2023، ويستعرض "الوطن" أماكن تواجدها في الشرقية.

أسماء الهايبرات والمحلات التجارية المشاركة في معارض «أهلا رمضان» وأماكن تواجدها:

هايبر ماركت A.z في القومية بمدينة الزقازيق، أمام المحافظة بمدينة الزقازيق، شارع الأمن الغذائي بالزقازيق، كما ويوجد ببندر ديرب نجم.

ماركت أبو خليفة ومتواجد في شارع المحافظة بالزقازيق، برج على زكي الزقازيق، ميدان المحطة بالزقازيق.

ماركت أبو خليفة ببندر أبو كبير.

ماركت أبو السعود في الغشام بالزقازيق والحناوي في الزقازيق.

ويشارك ماركت الطوخي بشارع مدير الأمن بالزقازيق بمعارض رمضان.

ويشارك ماركت سالم بشارع الجيش بالزقازيق في معارض أهلا رمضان بالشرقية.

ويشارك ماركت زهران في معارض أهلا رمضان ويوجد في شارع 23 يوليو بالزقازيق.

ويشارك هايبر ماركت السلام في معارض أهلا رمضان 2023 ويوجد بموقف ميت غمر بالزقازيق.

الرقابة التموينة المشددة على الأسعار

وأكد محمد سعد مدير عام الرقابة، بمديرية التموين بالشرقية، متابعة وتشديد الرقابة على الأسعار في معارض «أهلا رمضان» 2023 وكل الشوادر المقامة بالمحافظة والأسعار في الهايبرات والمحال التجارية المشاركة في معارض «أهلا رمضان»، للتأكد من الالتزام بالتخفيض المتفق عليه الذي يتراوح ما بين 10% إلى 30%، مشيرا إلى استمرار توفير وطرح المواد الغذائية أمام المواطنين طوال شهر رمضان وخلال أيام إقامة المعارض والشوادر.