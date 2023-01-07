اقرأ غدا في عدد «الوطن».. الرئيس يطمئن المواطنين من كاتدرائية «ميلاد المسيح»

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

احتفاء واسع بـ«الوطن»: عدد المسيح «تاريخي»

الكنائس: رسالة مواطنة ومحبة نحفظها في قلوبنا وستظل خالدة في تاريخ الصحافة

إعلاميون وفضائيات: عدد مميز.. ومثقفون: يستحق الاحتفاظ به في بيوت المصريين

رسائل «السيسي» من كاتدرائية «ميلاد المسيح»: «يا رب تبقي سنة خير وسلام»

«إحنا شعب واحد»

الرئيس يطمئن المواطنين: نسير بخطى ثابتة وأدعوكم ألا تخافوا

البابا: الرئيس مصدر طمأنينة للمصريين.. ونصلي من أجل أن يعطيه الله الصحة والقيادة الحكيمة ونشكره على حضوره

متحدث الكنيسة: زيارته تمنحنا فرحة وسعادة في العيد و«كاهن بالقاهرة»: داعم للمواطنة وقيم التسامح

أجواء البهجة تعم الكنائس في القاهرة والمحافظات: حضور شعبي كبير.. ومسئولون وبرلمانيون يقدمون التهاني

نواب وسياسيون: حديث الرئيس عن أوضاع الاقتصاد يعكس حرصه على نقل الصورة للمواطن و«حتة»: التكاتف الشعبي ضرورة لعبور الأزمات

«مدبولي»: حريصون على حل جميع شكاوى المواطنين

رصد 115 ألف شكوى وطلب استغاثة خلال ديسمبر الماضي

«حياة كريمة»: المرحلة الثانية تستهدف 1400 قرية في 60 مركزا

الصفحة الثانية

«إحنا شعب واحد»

«السيسي» من كاتدرائية «ميلاد المسيح»: «يا رب تبقى سنة خير وسلام»

الرئيس: أشعر بقلق المصريين وأدعوهم ألا يخافوا لأن ربنا موجود ومش هيسيبنا.. ونحن كدولة بمسؤوليها حريصون على الشعب

نسير بخطى ثابتة رغم بعض الظروف التي نعاني منها.. ولكن لا نخاف ولا نقلق وأنا بقول من فضلكم هتلاقوا ناس تتحدث كثيرا دون دراية

البابا: الرئيس مصدر الطمأنينة للمصريين.. ونصلي من أجل أن يعطية الله الصحة والقيادة الحكيمة

واتصال رئاسي للاطمئنان على صحة البطريرك: «أنا بخير»

الصفحة الثالثة

8 سنوات من مشاركة «السيسي» في احتفالات «الميلاد».. «سلام ومحبة»

متحدث الكنيسة: زيارة الرئيس تعبير عن المودة والمحبة وكلمته كانت من القلب.. و«كاهن بالقاهرة»: «السيسي» داعم للمواطنة وقيم التسامح والمحبة

نواب وسياسيون: كلمة الرئيس حملت رسائل طمأنة لكل المصريين

«حتة»: نساند الدولة لمواجهة المؤامرات والفتنة.. و«قريطم»: رسالته للمصريين تأكيد أننا ماضون نحو الاستقرار

«الإخاء والتسامح».. رسالة الاحتفالات بالمحافظات

كنائس وأديرة المحافظات تستقبل المواطنين للمشاركة في عيد الميلاد.. وتوافد من المسلمين وأعضاء مجلسي «النواب والشيوخ» والمحافظين والقيادات التنفيذية لتقديم التهنئة

«بسيوني»: خطاب «السيسي» لامس قلوب وعقول المصريين وأعاد إليهم الثقة بأن مصر قادرة على العبور من الأزمة العالمية

عضو «حقوق الإنسان»: حرص الرئيس على زيارة الكنيسة سنويا ترسيخ لفلسفة جديدة للمواطنة في مصر

«السيسي» أول رئيس مصري يذهب بنفسه إلى قداس عيد الميلاد لتهنئة الأقباط بالعيد من داخل الكاتدرائية

الصفحة الرابعة

«الأهلي ومصر» يطرحان شهادتي الـ22.5% و25% وإقبال هائل على الشراء

قرارات بمواصلة العمل بعشرات الفروع في المحافظات رغم العطلة الرسمية الجمعة والأحد.. والحصيلة مليارات الجنيهات خلال أول ساعات الطرح في البنكين

ارتفاع الاحتياطي النقدي لدى «المركزي» 500 مليون دولار

مسؤول مصرفي: مصر سددت 2.5 مليار دولار مديونيات خارجية.. و«الاحتياطي» يغطي 5.4 شهر

نتائج أعمال قوية لبنك البركة في عام 2022.. و14% نموا في محفظة التمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

«حجازي»: استراتيجية طموحة تركز على التوسع في الخدمات لتصبح أكثر شمولا

الصفحة الخامسة

«أبوحطب»: تدشين أول مشروع تعليمي متكامل بفكرة الأسهم التعليمية ذات الربحية

مصرفيون: خطوة «الأهلي ومصر» تجلب الاستقرار للاقتصاد.. وتدفع للسيطرة على التضخم

«فهمي»: أتوقع نجاحهما بشكل غير مسبوق.. و«ناجي»: تدعم الجنيه.. و«بدرة»: سحب متوقع للسيولة الزائدة

جوائز عالمية وإقليمية تكلل مسيرة «المصرف المتحد» في عام 2022

«القاضي»: حققنا المعادلة الصعبة لاستغلال الموارد استغلالا أمثل العام الماضي

خبراء عقاريون يحذرون: الإيجار الإلزامي حيلة وهمية غير قابلة للتطبيق بالسوق

«الجزار»: وعود بيعية وهمية غير قابلة للتنفيذ.. و«دياب» حيلة لزيادة نسبة المبيعات

«عبدالحكيم»: العقار الملاذ الآمن للادخار مقارنة بالذهب والدولار.. والقطاع مربح للغاية

الصفحة السادسة

احتفاء واسع بـ«الوطن»: عدد «المسيح» استثنائي وتاريخي

الكنائس: رسالة مواطنة ومحبة.. وستظل خالدة في تاريخ الصحافة

كنائس الشرق الأوسط: العدد تميز بالرقي في تناول شخصية ثرية.. و«الكاثوليكية»: نموذج مشرف

الكنيسة الأرثوذكسية: السياسة التحريرية الجديدة أحدثت طفرة في المحتوى وصناعة الوعي

رموز إسلامية: الجريدة قدمت قيم السيد المسيح بوعي وتنوير

المفتي: تناول متميز يعبر عن التنوع والوحدة.. و«الأزهري»: المسيح رمز ديني يستحق الاحتفاء به.. و«الأوقاف»: وثيقة تاريخية

إعلاميون وقنوات فضائية: مقالات «البابا» والقيادات الدينية سر تميز «العدد»

مفكرون ومثقفون: «عدد» يستحق الاحتفاظ به في بيوت المصريين.. وصحافة معبرة عن الناس

الصفحة السابعة

أداة فاقدي البصر للاعتماد على أنفسهم في القراءة والكتابة

«برايل» نقاط بارزة تنير بصيرة المكفوفين

بسبب التكلفة وصعوبة الحصول على ورق الطباعة.. «البرامج الناطقة» تكسب

دورات «برايل» للأطفال بأسعار رمزية

تدربهم على القراءة ويتولي كفيف متمكن في اللغة شرح المناهج الدراسية

لوحات إرشادية ومجسمات «طبق الأصل» لزوار المتحف

«ناجي»: كتيب برايل عن قصر الأمير محمد علي.. وكتالوج لـ«جاير أندرسون»

إصدارات دور النشر محدودة.. والمكتبات لا تناسب المكفوفين

الصفحة الأخيرة

الصلح خير

الزمالك يعلن عن أول الرعاة بمؤتمر صحفي

«يوسف» يبدأ مهمته الجديدة في جهاز «فيريرا»

الصفقات مستمرة

الأهلي يفاوض بديل «يعقوبو» وينهي إجراءات التعاقد مع مروان عطية.. تعديل مواجهة القطن الكاميروني بسبب المونديال

العدو الجديد.. تهديد عرش الخيار الأول في تشكيلة مانشستر سيتي مع «جوارديولا»

تحديد المصير

4 مواجهات قوية في ختام الجولة 12 للدوري.. والإسماعيلي مع الحدود.. وأسوان يتحدى البنك الأهلي ومباراتان لتحسين المراكز