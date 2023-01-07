البابا تواضروس: التعليم المدني واللاهوتي من شروط الرهبنة

قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، إن هناك شروط للرهبنة، منها التعليم المدني واللاهوتي، والقدرة على التعاون مع الآباء الرهبان، وأن يكون لدى الرهبان شكل من أشكال الانفتاح في الحياة الداخلية بالرهبنة، والالتزام في الصلوات، بالإضافة إلى الاستقرار النفسي.

وأضاف البابا تواضروس الثاني، خلال حواره ببرنامج «السهرة╤، على القناة الثانية، أنه نشأ في أسرة عادية، وكانت أسرة والده تنحدر من القاهرة، بينما كانت تنحدر أسرة والدته من قرية صغيرة، بالتالي كان يقضي الصيف في القرية والمدينة، وهو ما أدى إلى نوع من «المزج الجميل».

وتابع بابا الإسكندرية: «ربنا رتب كل حاجة، وأذكر إن أجمل شيء إن الواحد يكون مسلمها لربنا، وإن ربنا يرتب الخطوات، وكل خطوة بيبقى لها فائدة، لكن الشاطر هو اللي يتعلم ويلقط».

وأكد: عندما كنا نسكن في سوهاج، كان هناك صيدلية أمامنا، ووالدي كان يتألم بسبب قرحة في المعدة، وعندما كان يحصل على الدواء، يرتاح ويلعب معنا، كنت أجلب له هذا الدواء عندما كنت في الصف الأول الابتدائي، وبالتالي تمنيت بأن أصبح صيدلانيا، لأن الدواء يزيل الآلام، وهذا ما حدث».