رئيسة وزراء الدنمارك تختتم زيارتها للأقصر: «سعيدة بكرم ضيافة أهلها»

أنهت رئيسة وزراء الدنمارك «ميته فريدريكسن»، وزوجها «بو تينبيرغ»، رحلة سياحية لمدينة الأقصر استمرت ثلاثة أيام، مساء اليوم السبت.

زيارة لشيخ النحاتين في الأقصر

وزارت رئيسة وزراء الدنمارك وزوجها، الفنان سيد المطعني، شيخ النحاتين في مدينة الأقصر، الذي استقبلهما داخل منزله في البر الغربي للأقصر، وقدم لهما بعض الهدايا من منحوتاته الفرعونية، وعبرت الضيفة الدنماركية وزوجها عن إعجابهما الشديد بمنحوتات الفنان سيد المطعني، وجهوده في إحياء الفن المصري القديم.

رئيسة وزراء الدنمارك «ميته فريدريكسن»، وزوجها كانا قد اختارا الإقامة خلال زيارتهما للأقصر داخل قصر الجُرف التراثي الواقع في قرية البعيرات المطلة على نهر النيل، والتي تشتهر بطبيعتها الغناء، ومبانيها الريفية والتراثية التي بُني كثير منها على طراز عمارة حسن فتحي، المعماري المصري الراحل صاحب ما يُعرف بعمارة الفقراء، حيث توجد قرية باسمه في القرنة.

وأعربت رئيسة وزراء الدنمارك، وزوجها، عن سعادتهمها بزيارة الأقصر وحسن وكرم ضيافة أهلها، والطعام المصري الأصيل، كما أبدى إعجابهما وانبهارهما الشديد بالآثار الفرعونية، مؤكدين أنهما سيكرران زيارتهما للأقصر في القريب العاجل.