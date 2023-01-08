سماع دوي انفجارات في «خاركيف» الأوكرانية

أشارت وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، إلى سماع دوي انفجارات في مقاطعة «خاركيف» الواقعة شمال شرقي أوكرانيا.

وفي وقت مبكر من اليوم الأحد، أعلنت السلطات الأوكرانية حالة التأهب الجوي في عدة مناطق من بينها: «خاركيف-بولتافا-دنيبروبتروفسك»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وكان رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في «خاركيف»، أوليج سينيجوبوف، قال في وقت سابق عبر«تليجرام»، إن دوي انفجارين سُمع في مدينة «ميريفا» بالمنطقة، مشيرا إلى صاروخين روسيين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

4 انفجارات في خاركيف

وفي وقت سابق، أشارت وكالة «يونيان»، إلى دوي 4 انفجارات في «خاركيف»، مشيرة إلى سماع سلسلة انفجارات في «كراماتورسك» في الجزء الخاضع لسيطرة «أوكرانيا» في جمهورية «دونيتسك» الشعبية.

مهام خاصة في أوكرانيا

من جانبه، أكد النائب الأول لرئيس الإدارة الرئاسية الروسية سيرجي كيرينكو، إن مهام العملية الخاصة بأوكرانيا التي حددها فلاديمير بوتين، قيد الإنجاز، مشيرا للصحفيين، إلى سيكون هناك نصر، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.