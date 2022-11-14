إعلان حالة التأهب الجوي في عدة مناطق أوكرانية.. بينها «خاركيف»

أعلنت السلطات الأوكرانية، حالة التأهب الجوي في عدة مناطق، شملت: «دنيبروبيتروفسك - خاركيف - ميكولاييف - بولتافا - أوديسا - تشيركاسي - كيروفوجراد»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

ومساء أمس الأحد، قال زيلينسكي، إن القوات الروسية ارتكبت في «منطقة خيرسون»، نفس الفظائع نفسها التي ارتكبتها في مناطق أوكرانية أخرى كانت تسيطر عليها، وأشار الرئيس الأوكراني، إلى العثور على جثث مدنيين وعسكريين، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

الرئيس الأوكراني: إحصاء 400 جريمة حرب روسية

وأضاف زيلينسكي، أن بلاده أحصت 400 جريمة حرب روسية، وتعهد بالعثور على كل قاتل وإحالته أمام القضاء، وأشار الرئيس الأوكراني، فولديمير زيلينسكي، إلى مشاركته عبر «الفيديو كونفرانس»، في قمة مجموعة الـ20 المقررة، غدا الثلاثاء، في «بالي» الإندونيسية.

61 سفينة تنتظر الإذن بدخول المواني الأوكرانية

وفي الجانب المتعلق بمبادرة «حبوب البحر الأسود»، أشارت وسائل إعلام روسية، إلى وجود 61 سفينة تنتظر الإذن بدخول المواني الأوكرانية، وقالت قناة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، إن 10 سفن شحن جافة في المياه الإقليمية لتركيا سيتم تفتيشها، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

فيما يخطط مركز التنسيق المشترك»، مقره مدينة «إسطنبول» التركية، اليوم الاثنين، إجراء 3 عمليات تفتيش مماثلة، فيما بلغ حجم شحنات «الحبوب»، المغادرة منذ بداية المبادرة أكثر من 10.5 مليون طن.