أسعار الكتاكيت والبط والرومي اليوم في الأسواق

شهدت أسعار الكتاكيت اليوم بمختلف أنواعها البلدي والأبيض والروزى تباينا في الأسعار في بورصة الدواجن حيث تمثل الأسعار تمثل أهمية كبيرة بالنسبة للتجار وأصحاب المزارع فب المحافظات المختلفة

أسعار الكتاكيت الساسو

شهدت أسعار الكتاكيت اليوم الأحد تبايناً في بورصة الدواجن، لعدد من العوامل منها الوزن والعمر والجودة

وتراح سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم بين 12,50 جنيه 12,75 جنيهاً والكتكوت الساسو عمر يوم من 08,25 إلى 08,50 جنيها، والكتكوت البلدي الحر عمر يوم من 6 جنيهات، والكتكوت الروزي من 7 جنيهات إلى 7,25 جنيها.

استقرار أسعار البط اليوم الأحد

فيما شهدت أسعار البط استقراراً بحسب إعلان البورصة وجاء سعر الفرنساوي عمر يوم 8,50 إلى 9 جنيهات وكتكوت البط المسكوفي عمر يوم من 17,50 إلى 18 جنيها وكتكوت البط المولار عمر يوم من 16,50 إلى 17 جنيها.

فيما جاء لحم البط الفرنساوي من 24 إلى 24,50 جنيها، ولحم البط المسكوفي من 47 إلى 47,25 جنيهاو لحم البط المولارد من 31 إلى 32,50 جنيه.

أسعار الرومي اليوم الأحد

كما استقر سعر الكتكوت الرومي الأسمرعمر يوم 16,50 إلى 17 جنيها والكتكوت الرومي البرونزي عمر يوم 16,50 إلى 17 جنيها وكتكوت الرومي البرونزي وزن نصف كيلو جرام عمر 45 يوما من 44 إلى 44,50 جنيها.