استقرار أسعار الكتاكيت والرومي والبط يوم عيد الميلاد المجيد بالمحافظات

شهدت أسعار الكتاكيت بمختلف أنواعها، الأبيض والبلدي الساسو، استقرارا لليوم الثاني على التوالي، وكذلك الرومي والبط بمختلف أنواعه، تزامنا مع الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، إذ تبحث ملايين الأسر بالمحافظات المختلفة، لتحديد مصادر الشراء.

وأعلنت بورصة الدواجن، أسعار الكتاكيت من البط والفراخ والرومي، اليوم، مشيرة أن التباين في الأسعار بين الشركات، يعود للعمر والوزن والجودة، وتوفر «الوطن» لقرائها خدمة عرض الأسعار.

استقرار أسعار البط اليوم

وفقا لإعلان البورصة، استقرت أسعار البط، حيث تراوح سعر كتكوت البط المسكوفي عمر يوم 17.5 إلى 18 جنيها، وكتكوت البط الفرنساوي عمر يوم بين 8.5 إلى 9 جنيهات، وكتكوت البط البغال جرموه عمر يوم 16.5 جنيه، وكتكوت البط مولار عمر يوم 16.5 إلى 17 جنيها، البط المولار المستورد عمر 15 يوما 29 جنيها، البط المولار مستورد عمر يوم 17 جنيها، البط الفرنساوي بيورعمر يوم 13.5 جنيها.

أما لحم البط الفرنساوي، فتراوح بين 24 إلى 24.5 جنيه، ولحم البط البلدي 51 جنيها للكيلو، ولحم البط المسكوفي من 47 إلى 47.25 جنيه، ولحم البط المولار من 31 إلى 32.5 جنيه.

أسعار الكتاكيت الساسو عمر يوم 7.25 جنيه

بحسب إعلان بورصة الدواجن، تباين سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم بين 9.25 إلى 09.50 جنيه، الكتكوت البلدي الحر، عمر يوم 5.5 إلى 6 جنيهات، الكتكوت الهجين 5.75 إلى 6 جنيهات، كتكوت فيومي 5.75 إلى 6 جنيهات، الكتكوت الفيومي 6.25 إلى 6.5 جنيه، الكتكوت الساسو عمر يوم بين 7.25 إلى 7.50 جنيه، الكتكوت روزي من 6 إلى 6.25 جنيه.

أسعار الرومى البرونزي

جاءت أسعار الرومى البرونزي وزن 500 جرام عمر 45 يوم 44 جنيها، أما كتكوت الرومي، شهد استقرارا أيضا، وجاء البرونزي وزن 500 جرام عمر 45 يوم 44 إلى 44.5 جنيه، كتكوت الرومي الأسمر عمر يوم، تراوح بين 16.5 إلى 17 جنيها، كتكوت الرومي البرونزي عمر يوم 16.5 إلى 17 جنيها.