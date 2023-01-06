«كييف»: الغرب سيواصل دعمنا عسكريا وهدفنا استعادة الأراضي وفقا لحدود 1991

قال مدير مكتب الرئيس الأوكراني، «أندريه يرماك»، إن إمدادات الأسلحة من شركاء «كييف»، الغربيين ستتواصل مستقبلا، مضيفا عبر «تليجرام»، إن بلاده تلقت وستتلقى مساعدة كبيرة من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة.

يرماك يطلع مستشار الأمن القومي الأمريكي على الوضع الحالي

وأوضح يرماك، أن الدعم سيساعد «كييف»، في استعادة جميع أراضي أوكرانيا، مشيرا إلى أن حدود 1991 هي الهدف، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

وأجرى يرماك، أمس الخميس، مكالمة هاتفية مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، وأطلع مدير مكتب رئيس أوكرانيا، على الوضع الحالي والإجراءات المحتملة خلال الأشهر المقبلة.

وفي وقت سابق، حذر حلف شمال الأطلسي «الناتو»، من خطر التقليل من شأن روسيا خلال الأزمة الأوكرانية، وقال الأمين العام للتكتل العسكري ينس ستولتنبرج، في كلمة بمؤتمر بالعاصمة النرويجية «أوسلو»، إن القوات الأوكرانية ألحقت خسائر فادحة بروسيا.

ستولتنبرج: روسيا حشدت بالفعل 200 ألف جندي إضافي

وأشار ستولتنبرج، إلى حشد روسيا بالفعل 200 ألف جندي إضافي، فيما احتفل يفجيني بريجوزين، رئيس «مجموعة فاجنر»، الروسية، الشهير بطباخ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع سجناء روس تم تجنيدهم في المجموعة لمدة 6 أشهر للمشاركة في العمليات بأوكرانيا بمناسبة حصولهم على عفو، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن»، الإخبارية الأمريكية.

بدورها، وقعت وزارة الدفاع الأمريكية، «البنتاجون»، عقدا مع شركة «رايثيون»، الأمريكية لإنتاج صواريخ أرضية مضادة للسفن لرومانيا بأكثر من 208 ملايين دولار، موضحة أن العقد يتضمن خيارات، في حالة تنفيذها، سترفع القيمة إلى 217 مليون دولار.

كما أعلنت وكالة «التعاون والأمن الدفاعي» التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، بيع صواريخ «جو-جو» التكتيكية من طراز «أيم 9 إكس بلوك 2»، وقنابل موجهة من طراز «أيه جي أم 154»، والمعدات ذات الصلة إلى فنلندا بقيمة 323.3 مليون دولار.

من جانبه، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية «الكرملين»، دميتري بيسكوف، إن الرئيس بوتين، سيحضر قداسا ليلة عيد الميلاد.