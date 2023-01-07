«بضمان المرتب فقط».. خدمة مالية توفر لك شهادة الـ25% مجانا

في حيلة مالية لا تخالف القوانين، أصبح بإمكانك الآن شراء شهادة الـ25% من بنكي الأهلي ومصر الحكوميين، وذلك حتى لو تمتلك مبلغا من المال للشراء.

احصل على قرض شخصي بضمان المرتب

بضمان المرتب فقط، بإمكانك التقدم بطلب للحصول على قرض شخصي من أي بنك من بنوك القطاع الخاص، بسعر فائدة أقل من سعر شهادة الـ25% لمدة عام، وتقوم بتوجيه قيمة القرض الشخصي لشراء الشهادة ذات العائد الأعلى المطروحة من جانب بنكي الأهلي ومصر.

سداد أقساط القرض شهريا

فقط سيكون عليك سداد أقساط القرض شهريا، في حين ستحصل على كامل عائد الشهادة الجديدة نهاية مدة العام، اعتبارًا من اليوم التالي للشراء.

فوائد القرض الشخصي

يشار إلى أنَّ أسعار الفائدة على القروض الشخصية في البنوك تتراوح بين 18.25% إلى 22.5%، وفقاً لآخر التحديثات المُعلنة من المواقع الرسمية لها بعد اجتماع البنك المركزي المصري بنهاية 2022.

اجتماع البنك المركزي وسعر الفائدة

وكان البنك المركزي المصري قد رفع أسعار الفائدة خلال آخر اجتماعاته في 22 ديسمبر الماضي، بنسبة 3% دفعة واحدة على سعري الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية لتسجل 16.25 و17.25 و16.75% على التوالي، فيما تم رفع سعر الائتمان والخصم 3% ليصل إلى 16.75%.

شهادات الـ 25% البلاتينية

فيما أعلن أكبر مصرفين حكوميين من حيث الأصول يعملان بالسوق المحلي؛ الأهلي المصري ومصر، يوم الأربعاء الماضي عن طرح شهادات جديدة بعوائد مرتفعة وهي شهادات الـ 25% عائد سنوي و22.5% عائد شهري بآجال عام واحد فقط ويبدأ الاكتتاب فيهما من 1000 جنيه ومضاعفاتها لفترة محدودة، وفقا لتصريحات رئيس بنك مصر.