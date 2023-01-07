توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. أمطار رعدية وشبورة على معظم المناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، بداية من غد الأحد الموافق 8 يناير إلى الثلاثاء الموافق 10 يناير.

وكشفت هيئة الأرصاد، أن طقس الـ72 ساعة المقبلة سيكون باردا في الصباح الباكر، لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

توقعات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة

وأشارت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، إلى سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة وتكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث 60% على مناطق من شمال الوجه البحري والسواحل الغربية، بينما تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 30:50% على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس، وتمتد في ساعات متأخرة من الليل إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة وتكون خفيفة على مناطق من جنوب الصعيد.

ويستمر سقوط الأمطار أيضا يوم الاثنين والثلاثاء، وفق بيان الأرصاد، بالإضافة إلى تكون الشبورة الكثيفة أحيانا على مدن القناة والقاهرة الكبرى والطرق القريبة من المسطحات المائية والزراعية والصحراوية، وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية.

درجات الحرارة الأحد 8 -1 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11.

- الوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية: العظمى 18 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: العظمى 22 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: العظمى 19 والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: العظمى 22 والصغرى 10.

درجات الحرارة الإثنين 9 -1 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.

- الوجه البحري: العظمى 18 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية: العظمى 19 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: العظمى 21 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 19 والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: العظمى 21 والصغرى 10.

درجات الحرارة الثلاثاء 10-1 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11.

- الوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية: العظمى 19 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: العظمى 22 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: العظمى 22 والصغرى 10.