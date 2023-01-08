سيولة مرورية في الطرق والشوارع الرئيسية بالقاهرة والجيزة

شهدت المحاور والطرق الرئيسية، التي تربط بين محافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الأحد، سيولة مرورية وانتظاما في حركة سير السيارات في كل الشوارع والميادين، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى كوبري أكتوبر بالاتجاه القادم من مدينة نصر، والمتجه إلى منطقة وسط البلد، وشارع رمسيس، ومنطقة كورنيش النيل أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون.

سيولة مرورية بكورنيش النيل

وظهرت السيولة المرورية بكورنيش النيل في الاتجاهين، وانتظام حركة سير السيارات، وسيولة مرورية في الشوارع المؤدية لشارع قصر العيني وكوبري قصر النيل وميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، والطريق الدائري وطريق الأتوستراد، وشارع البحر الأعظم، حتى شارع النيل السياحي.

خدمات أمنية ومرورية على الطرق

وشهدت الشوارع الرئيسية انتشارا لرجال الإدارة العامة لمرور القاهرة، لتسهيل حركة السيارات، وتدعيم الطرق بالخدمات الأمنية والمرورية، ومعدلات السير الطبيعية.