سيولة مرورية على الطرق والمحاور الرئيسية في أيام العام الجديد

بالتزامن مع أول أيام السنة الجديدة، سادت حالة من السيولة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية، صباح اليوم، إذ ظهرت سيولة مرورية بمنطقة كوبري أكتوبر في الاتجاه القادم من مدينة نصر، والمتجه إلى منطقة وسط البلد، وشارع رمسيس، ومنطقة كورنيش النيل أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون.

كما ظهرت سيولة مرورية في ميدان سفنكس وأعلى كوبري 15 مايو، ومنطقتي وسط البلد والزمالك، وفي شارع فيصل وميدان الجيزة، وشارع ترسا ومحور 26 يوليو وشارع الهرم، في الاتجاه المؤدي إلى الرماية.

أما طريق صلاح سالم، فشهد سيولة مرورية، وشهد نفق الملك الصالح سيولة مرورية وكذلك كوبري الروضة بمنطقة كورنيش النيل أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون، وكوبري أكتوبر في الاتجاه القادم من مدينة نصر، والمتجه إلى منطقة وسط البلد، وشارع رمسيس.

وينتشر رجال المرور على الطرق والمحاور الرئيسية؛ لتسيير الحركة المرورية والقضاء على أي كثافات، كما انتشرت الخدمات المرورية؛ لضبط المخالفات المرورية ومخالفات تجاوز السرعة المقررة ومخالفات عدم وضع الملصق الإلكتروني.