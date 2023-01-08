إصابة 3 أشخاص في حادث سير على كوبري الواسطى ببني سويف

أصيب 3 أشخاص اليوم الأحد، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع مركبة «توك توك» أعلى كوبري الواسطى شمال محافظة بني سويف، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

بلاغ تصادم سيارة و«توك توك» في بني سويف

تلقى اللواء أسامة حلمي، مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع مركبة توك توك أعلى كوبري الواسطى شمال المحافظة، أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

سيارتا إسعاف لنقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق هيئة الإسعاف فرع بني سويف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق، بسيارتي إسعاف إلى موقع الحادث وتم إخلاء المصابين ونقلهم إلى قسم الاستقبال بمستشفى الواسطى المركزي لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم تحت إشراف الدكتور أكرم سعد مدير عام المستشفى.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين أن المصابين هم علي كامل علي 18 عامًا، مصابًا كدمات متفرقة، وميخائيل سيد عيد 14 عامًا، مصابًا بكدمات متفرقة، ولويس سيد عيد 15 عامًا، مصابًا بكدمات متفرقة، وجرى إسعافهم وتقديم العلاج اللازم لهم داخل مستشفى الواسطى المركزي.

تحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.