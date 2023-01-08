تشييع جثمان شاب لقي مصرعه في حادث بقنا.. «مايكل كان رايح يعيّد مع أسرته»

شيع أهالي قرية القارة في مركز أبوتشت شمال محافظة قنا، جثمان الشاب مايكل هنفر، وسط حالة من الحزن الشديد بين أهله، بعدما انطفأت فرحة أسرته بعيد الميلاد المجيد، لوفاة ابنهم.

انقلاب سيارة ميكروباص

وتوفي الشاب إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق «قنا - الغردقة»، أمس، والذي أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين، كانوا قادمين من محافظة البحر الأحمر.

وقال سامح مكاريوس، أحد أقارب المتوفى، إن الشاب مايكل هنفر، البالغ من العمر 21 عاما، ابن قرية القارة كان عائدا لمنزله في إجازة من محافظة البحر الأحمر للاحتفال بعيد الميلاد المجيد مع أسرته، وتعرض لحادث سير نتيجة انقلاب سيارة ميكروباص على طريق «قنا - البحر الأحمر» عند الكيلو 27، ما أسفر عن وفاته قبل أن يصل إلى المستشفى.

وتابع أن وفاة الشاب كانت بمثابة الصاعقة التي أصابت أسرته وأهالي قرية القارة والقرى المجاورة بالصدمة، وأصابتهم بالحزن الشديد.

تشييع الشاب لمثواه الأخير

وأشار إلى أن أسرته استلموا جثمانه من مستشفى قنا العام، وتم تشييعه لمثواه الأخير بمقابر العائلة، في مشهد مهيب بحضور المئات من أهالي قريته والقرى المجاورة نظرا لتمتعه بشعبية كبيرة بسبب حسن خلقه والشهامة التي كان يتصف بها.

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا تلقت بلاغًا يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص عند الكيلو 27 على طريق «قنا - البحر الأحمر»، كان قادمة من محافظة البحر الأحمر، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.