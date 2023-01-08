تشكيل لجنة هندسية لبحث أسباب انهيار عقار مكون من 5 طوابق بأسيوط

قرر اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم الأحد، تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بمركز بحي غرب مدينة أسيوط ومديرية الإسكان، لمعاينة المنزل المنهار وكتابة تقرير شامل عنه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لحماية المنازل المجاورة حفاظًا على أرواح قاطنيها.

انهيار منزل في أسيوط

وقال محافظ أسيوط إنه يتابع حادث انهيار منزل أسيوط المكون من 5 طوابق بمنطقة قلتة بحي غرب، موجها قوات الحماية المدنية والإنقاذ والإسعاف بسرعة انتشال بعض السكان المفقودين من تحت الأنقاض، حيث جرى انتشال فتاة على قيد الحياة ويجري البحث عن آخرين.

فحص المنازل المجاورة

وتابع محافظ أسيوط في تصريحاته الصحفية، إنه أصدر تكليفاته للسكرتير العام والسكرتير المساعد وكافة الأجهزة التنفيذية بتفقد موقع المنزل المنهار، وتوجيه قوات الحماية المدنية والإسعاف وفريق الإغاثة التابع للتضامن الاجتماعي وسرعة إنقاذ السكان، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وفحص المنازل المجاورة حفاظًا على أرواح المواطنين.