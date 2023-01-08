استعدادات استقبال جثمان وديع جورج وسوف في سوريا «صور»

شهدت بلدة كفرون بسوريا استعدادات مهيبة لاستقبال جثمان وديع جورج وسوف، اليوم الأحد، والمقرر أداء الصلاة عليه داخل كنيسة مار إلياس على أن يواري جثمانه الثرى داخل مقابر العائلة.

وعلق أهل بلدة كفرون لافتات مزينة بصورة وديع جورج وسوف مكتوب عليها «عريس الكفرون وديع جورج وسوف.. لروح السلام»، كما انتشرت صورة على عدد من حوائط المنطقة.

انهيار جورج وسوف

وتلقى جورج وسوف العزاء في نجله وديع، أمس السبت، داخل كنيسة مارنقولا الأشرفية بلبنان، ودخل في نوبة بكاء شديدة حزنا على وفاة ابنه، وحرص عدد من النجوم على الشد من أزر أبو وديع في مصابه الجلل، أبرزهم نانسي عجرم، هيفاء وهبي، وائل جسار، عاصي الحلاني، نجوى كرم، ناصيف زيتون، الإعلامي نيشان وغيرهم.

وانهارت والدة وديع جورج وسوف من البكاء بمجرد وصولها لمكان العزاء، وحاولت الشد من أزر زوجها الذي ظل يردد «وديع راح خلاص».