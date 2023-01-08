ضبط 14 قضية هجرة غير شرعية وتزوير مستندات في حملة لـ«أمن المنافذ»

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط قضية تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، وتنفيذ 236 حكما قضائيا، وضبط قضيتي تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة، و1903 مخالفات مرورية متنوعة، و44 قضية أمن عام، و14 قضية هجرة غير شرعية وتزوير مستندات.

تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.